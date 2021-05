Leisnig: Wer bezahlt die Menschlichkeit in der Pflege? 

Leisnig

In welche Zukunft geht die Pflege? Mathias Kretschmer, Krankenpfleger aus Leisnig, war am Mittwoch Gesprächspartner an einem virtuellen runden Tisch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es ging um das Mitschreiben am CDU-Regierungsprogramm. „Die Monate mit Corona zeigen unter dem Druck des Ausnahmezustandes, unter welch prekären Bedingungen in der Pflege gearbeitet wird. Die Schwachstellen wurden schmerzlich spürbar“, so Kretschmer. „Der virtuelle runde Tisch widmete sich der Frage, wie wir auf diese Herausforderungen reagieren wollen. Spätesten aus der Zeit mit Corona müssen Lehren gezogen werden.“

Folgendes liegt Mathias Kretschmer am Herzen: „Der Pflegeberuf muss attraktiv gemacht werden. Dazu gehört eine familiengerechte Gestaltung. Die Corona-Zeit zeigte, dass es punktuell funktioniert, Kita-Öffnungszeiten so zu gestalten, dass die Kinder zeitiger gebracht werden können. Zudem zeigt die Corona-Krise, dass manche Probleme hausgemacht sind. Der Personalmangel in der Pflege war schon immer da, trat nur jetzt zu Tage. In der DDR wurden ganze Klassen in Pflegeberufen ausgebildet, die jetzt gemeinsam in Rente gehen. Das reißt riesige Löcher. Fällt jemand aus – und die Pflegerinnen und Pfleger sind durch den Kontakt mit den Erkrankten ebenfalls gefährdet - bricht der Dienstplan zusammen. Die Verbleibenden Mitarbeiter fahren auf Verschleiß.“

Es gehe darum, den Wert der Pflegekraft anzuerkennen. Das habe nichts mit einem Corona-Bonus zu tun. „Der wurde von Steuergeld abgezweigt. Das Geld fehlt an anderer wichtiger Stelle. Letztlich steht die Frage, wie die Politik das wertet. Ich finde es deshalb gut, dass es diesen virtuellen runden Tisch gab, der die Politik hoffentlich sensibilisiert dafür, wie es den Pflegekräften geht. Denn geht es ihnen gut, können sie ihre Arbeit für die zu Pflegenden gut und richtig machen, ohne selbst Schaden zu nehmen.“

Es müssen neue Wege geschaffen werden, die Pflege als verantwortungsvolle Arbeit am Menschen angemessen zu vergüten. „Doch wie bezahlt man Menschlichkeit in der Pflege, wo jeder Handgriff auf die Minute getaktet ist?“

Derzeit, so Kretschmers Beobachtung, versuchen viele Pflegekräfte, die Zeit für die Patienten anderswo abzuknappsen. „Das geht nicht selten zu Lasten ihrer Familien.“

Es gehe nicht allein um die laufende Vergütung. „Pflegekräfte könnten zum Beispiel mit 60 Jahren in Rente gehen. Viele werden nach mehreren Jahrzehnten im Beruf dauerhaft krank, sind dann nicht mehr einsetzbar.“ Eine zeitige Altersrente mit der Möglichkeit, im individuellen Rahmen tätig zu bleiben, würde Kapazitäten freigeben. „Davon bin ich überzeugt. Menschen in diesem Beruf haben das Bedürfnis, zu helfen. Es mindert ihren Leistungsdruck, wenn sie das im Alter in kleinerem Rahmen tun können. Ihre Erfahrungen nützen den Jüngeren, die in den Beruf nachrücken.“

Ein Dilemma sieht Kretschmer: „Aus ethischen Gründen verbietet es sich für Pflegekräfte, zu streiken. Legen sie ihre Arbeit nieder, bleiben hilfebedürftige Menschen sich selbst überlassen. Pflegekräfte haben aber auch keine Lobby. Ein Lichtblick ist der Bochumer Bund als Pflege-Gewerkschaft. „In Sachsen sollte eine Pflegekammer als Schnittstelle zur Politik etabliert werden. In anderen Bundesländern existiert so etwas schon. Im Freistaat Sachsen ist das jetzt ebenfalls an der Zeit.“

Vor dem virtuellen runden Tisch vom Mittwoch waren über die Beteiligungskampagne www.zusammenmachen.de über 5000 Ideen eingegangen zum Thema „Sicherheit und Halt durch gute Pflege“. Kretschmer beteiligte sich. Er war einer von drei aus der Beteiligungskampagne zugeschalteten Teilnehmern für den runden Tisch.

Von Steffi Robak