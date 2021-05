Leisnig: Wer gibt Land rund um neuen Sport-Komplex?

Leisnig

Wie geht es weiter mit dem Millionen-Projekt im Kultur- und Sportkomplex in Leisnig? Dort soll saniert, umgebaut und erweitert werden. Unter anderem kommt ein neuer Sportplatz dazu. Dafür ist auch mehr Fläche nötig als das Areal derzeit einnimmt. Was aus den Randbereichen mit einbezogen werden kann, muss jetzt geklärt werden.

Aus Bundesfördermitteln bekommt die Kommune Leisnig die Umgestaltung des gesamten Areals mit den Sportanlagen um die Zimmermann-Sporthalle zu 90 Prozent gefördert – also nahezu geschenkt. Die Fördermittel-Zusage traf mittlerweile schriftlich im Rathaus ein. Mehr als eine Million Euro an Gesamtkosten sind insgesamt einzuplanen.

„Jetzt geht es darum, die nötigen Planungen dafür zu präzisieren und auf den Weg zu bringen“, sagt Jörg Lippert. Der Präsident vom Sportverein VfB Leisnig ist so etwas wie die Kommunikationsschaltstelle, was die Umsetzung dieses Projektes anbelangt. Wie er berichtet, gab es am 10. Mai eine zweistündige Vor-Ort-Begehung unter anderem mit dem beauftragten Planer sowie der Architektin.

Zunächst sei abzustecken, welche Flächen in den angrenzenden Bereichen zu den bestehenden Anlagen einbezogen werden müssen beziehungsweise können. Lippert: „Nicht alle Grundstücke um unseren jetzigen Sportkomplex gehören der Stadt sondern privaten Eigentümern. Diese müssen zu allererst einbezogen werden“, so Lippert.

Nach seinen Worten ist dieser Teil der Projektanbahnung bereits angelaufen: Die Eigentümer anliegender Flächen, sofern diese im Rahmen des Projektes angetastet werden müssen, wurden bereits angeschrieben. „Es gibt teilweise seltsame Konstellationen“, so Lippert weiter, „so ist manchmal nur innerhalb einer bereits genutzten Fläche noch ein schmaler Streifen ungenutzt. Manches, was angrenzt, liegt brach, ist in der aktuellen Lage auch nicht nutzbar oder verwertbar. Ob das in Form von Flächentausch oder auf anderen Wegen geklärt werden kann – das ist die erste Frage.“ Um diese zu klären, werde jetzt eine zusätzliche Projektskizze erarbeitet.

Um- und Neubauten in Größenordnungen für Sport-, Veranstaltungs- und Spielplätze sind Teil des Projektes. Entsprechend groß ist der Kreis der Nutzer-Gruppen, die ihre Interessen gewahrt sehen möchten, was ihre Aktivitäten anbelangt.

Lippert: „In dieser Beziehung stehen jetzt eine ganze Reihe von Fachgesprächen bevor. Zu Vereinsvertretern wie beispielsweise vom Faschingsclub CCL gibt es dazu bereits Kontakt. Auch die Akteure von der Freibadinitiative und vom Verein vom Alternativen Jugendzentrum AJZ betrachten wir als unsere Partner, von denen an dieser Stelle gar nicht alle aufgezählt werden können. Der Schützenhaus-Eigentümer, der dort eine Pflegeeinrichtung etablieren möchte, ist ebenfalls einzubeziehen. Die Interessenlagen aller Beteiligten werden geprüft.“

Auch mit Vertretern von Wirtschaftsunternehmen werde gesprochen, inwiefern sie sich eine Beteiligung am Projekt vorstellen können. „Die Gespräche sind für den Monat Juni eingeplant“, steckt Lippert den Plan ab.

Von Steffi Robak