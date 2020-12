Leisnig

Normalerweise lassen sich mit Wildkameras Tiere überführen, die nachts in Gärten wüten. In Leisnig kam den Pächtern von Gartenlauben aber etwas ganz anderes vor die Linse – ein Dieb. Am Montag saß ein 25-Jähriger aus Grimma auf der Anklagebank im Amtsgericht in Döbeln. Ein seltener Erfolg für Polizei und Justiz, können sie Einbrüche in Gärten doch nicht allzu häufig aufklären.

Rasenmäher, Kettensäge, Akkubohrer

Im Zeitraum vom 22. August bis zum 16. November 2019 soll sich der Angeklagte zu insgesamt fünf Gartenlauben Zugang verschafft und Gegenstände entwendet haben. Darunter kleineres Werkzeug, aber auch größere Gerätschaften wie zum Beispiel Rasenmäher, eine Kettensäge und Akkubohrer. Auch ein Motorradhelm und ein Fernseher soll sich der Beschuldigte entwendet haben. Der Wert des Diebesguts belief sich auf beinahe 5 000 Euro. Außerdem soll der Mann aus Grimma während seiner Beutezüge Türen aufgebrochen und Fensterscheiben zerstört haben.

Dieb bringt Beute zurück

Mit dem Scharfsinn seiner Opfer hatte der Dieb wohl nicht gerechnet. Nachdem vorangegangenen Laubeneinbrüchen, hatte einer der Geschädigten in seinem Garten eine Wildkamera installiert. Auf den Bildern habe er den Täter identifizieren können, da dieser in Leisnig bereits bekannt sei, erklärte der 42-jährige Gartenpächter. Darauf hin habe er den Dieb zuhause aufgesucht und in zur Rede gestellt. „Ich habe ihm eine Frist gesetzt. Innerhalb von zwei Tagen sollte er die gestohlenen Gegenstände zurückbringen.“ Sollte die Frist erfüllt werden, so würde die Anzeige zurückgezogen werden. „Er hat dann auch 90 Prozent der Sachen zurückgebracht“, sagte der Leisniger gegenüber der Amtsrichterin Ines Opitz.

Gutmütiger Bestohlener

Eine Kettensäge, ein Motorradhelm und eine Spaltaxt, deren Gesamtwert der Bestohlene mit 500 bis 800 Euro beziffert, würden jedoch noch fehlen. Dennoch hat der Gärtner aus Leisnig seine Anzeige zurückzogen. Er habe keine weiteren Ansprüche an den Täter. „Wir sind uns bereits einig geworden, dass er die Sachen irgendwie ersetzen wird“, sagt der äußert gutmütige Bestohlene. Allerdings ist ein Diebstahl mit einem Beutewert von über 50 Euro kein Antragsdelikt mehr, sondern ein Offizialdelikt, das die Justiz auch ohne Strafantrag des Geschädigten verfolgt.

Diebstähle für Drogensucht

Der 25-jährige Angeklagte gestand seine Taten zu Beginn der Verhandlungen ein. Er habe mit den Diebstählen seine Drogensucht finanzieren wollen. Nach eigener Aussage sei er jedoch mit der Hilfe seiner Familie von der Sucht losgekommen und konsumiere bereits sei einem Dreivierteljahr nicht mehr.

Nach einer Verhandlung, in der selbst Richterin Opitz und Staatsanwältin Angelika Rickert wegen der Unmenge an gestohlenen Gegenständen den Überblick zu verlieren schienen, verkündete die Richterin ihr Urteil. Sie verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahls zu einer Gesamtstrafe von acht Monaten. Weil der Mann in Lauben eingestiegen war, sah die Richterin das Regelbeispiel des besonders schweren Falls als verwirklicht an, dessen Strafrahmen bei drei Monaten Haft beginnt.

Acht Monate Haft

Zwei Jahre darf sich der Grimmaer nichts zu Schulden kommen lassen, wenn er nicht doch noch einfahren will. Solange dauert die Bewährungszeit. Während dieser Zeit soll der Mann eine Suchtberatung besuchen. Zudem hat er für das noch wieder nicht zurückgegebene Diebesgut im Wert von 715 Euro aufzukommen.

Von Tim Niklas Herholz