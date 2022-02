Leisnig: Wird es eng an der Johannistal-Kreuzung? 

Leisnig

Soll die Johannistalstraße eine 30er Zone bleiben, von unten bis oben? Dass wieder zu den normalen 50 Kilometern pro Stunde zurückgekehrt wird, schlägt Ratsmitglied Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler) vor.

„Darüber denken wir noch nach“, sagt Leisnigs Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder jüngst am Rande der Zusammenkunft vom technischen Ausschuss. Dabei ging es dort schon um den nächsten Sanierungsschritt: den Ausbau der Johannistal-Kreuzung.

Kreisverkehr aus dem Rennen

Das Projekt hat es in sich. Ursprünglich war dort ein Kreisverkehr angedacht. Die ganze Verkehrssituation sollte aufgeweitet werden. Unter anderem solle damit für Lkw ein angemessener Kurvenradius geschaffen werden. Doch das funktioniert nicht wie vorgesehen.

Für große Fahrzeuge wäre ein Kreisverkehr praktisch. Doch für den reicht der Platz nicht. Quelle: Steffi Robak

Die Gebäude an der Kreuzung stehen dafür zu eng. Von dem Haus mit der früheren Orthopädie-Werkstatt, dem markanten Eckgebäude, müsste ein Teil der Ecke weg, ebenso ein Teil vom Friedhofsgebäude. So kam man von dieser extremen Variante wieder ab.

Eckhaus steht im Weg

Trotzdem solle Raum geschaffen werden für Autos: Die aufwendigere Variante sieht vor, dass in Kreuzungsnähe an der Chemnitzer Straße, aus Richtung Stadtbad kommend, weitere vier Parkbuchten entstehen. An der Hausecke mit der alten Orthopädie-Werkstatt soll der Fußweg, unter anderem jetzt mit Treppe, bequemer gestaltet werden. Als das Haus versteigert wurde, hat die Stadt nicht zugeschlagen. Dann gäbe es heute die Diskussion nicht. Nun müssten die Eigentümer gefragt werden, ob sie von dem Haus etwas hergeben.

Die Fußgängersituation um dieses Eckhaus herum soll sich verbessern. Dafür müsste aber die Shemnitzer Straße eingeengt werden. Quelle: Steffi Robak

All das hätte dennoch zur Folge: Die Fahrbahnbreiten verringern sich. Und dies sorgte bei den Räten im technischen Ausschuss für erhebliche Diskussionen. Von der äußeren Chemnitzer Straße in Richtung Stadt fahrend, finden Autofahrer dann nur noch eine Fahrspur vor. Gleiches gilt für alle, welche die Kreuzung aus der Unterstadt kommend anfahren. Auch dort existiert in der Planung dieser Ausbauvariante nur noch eine Fahrspur.

Auch von unten sieht eine der Planungsvarianten nur noch eine Fahrspur vor. Quelle: Steffi Robak

Gravierender Nachteil

Auf der jeweils noch einen Spur müssten sich alle Fahrzeuge anstellen und auf die nächste Grün-Phase warten, bei der sie über die Kreuzung kommen. Schleußner dazu: „Das betrachte ich als einen gravierenden Nachteil.“

Elgine Tur de la Cruz (Die Linke) merkt an: „Wir hatten uns seinerzeit für die jetzige Fahrbahnsituation entschieden. Vom Bad aus in die Innenstadt sind es zwar nicht direkt zwei Fahrspuren. Doch die Straße ist breit genug, dass sich zwei Pkw nebeneinander einordnen können. Das sollten wir jetzt nicht aufgeben.“ Schröder wendet ein, dass mit dem Bau der Umgehungsstraße der Autoverkehr an der Kreuzung ohnehin abnehmen werde. Er könne es sich gut vorstellen, eine Verkehrszählung zu veranlassen, damit dies untermauert wird. Schröder regt an, dass Schüler von der Apian-Oberschule diese Aufgabe übernehmen könnten. Doch davon hält Schleußner wiederum nichts.

Ziemlicher Preisunterschied

„Zu den Tageszeiten, wenn die Schüler Unterricht haben und an der Kreuzung zählen könnten, ist dort ohnehin nicht der stärkste Verkehr. Den zu befürchtenden Effekt, dass sich Autos zurückstauen, werden wir dann gar nicht feststellen können. Der ist nämlich morgens und am späten Nachmittag.“ Das Problem soll nun den Ampelplanern vorgelegt werden.

Zu einer Ausbauvariante, ob mit Fahrbahneinengung oder ohne, fiel noch keine Entscheidung. Sie kosten übrigens auch unterschiedlich viel. Mit dem großen Straßen-Umbau sind es 260 000 Euro, ohne diesen nur 183 000 Euro.

Von Steffi Robak