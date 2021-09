Leisnig: Wo Männer als Frauen groß rauskommen 

Leisnig

Ob sie ihren großen Schirm über dem Marktplatz aufspannen? Das wissen die Mitglieder vom Leisniger Gewerbe und Verkehrsverein noch nicht. Alles andere haben sie für ihr Weinfest vorbereitet. Es beginnt 17 Uhr auf dem Leisniger Marktplatz.

Mit dabei sind Freunde aus der ungarischen Partnerstadt Halasztelek, die aus Wein aus ihrer Heimat ausschenken werden. Weinhändler aus der Region sind auf dem Fest mit ihrem Rebensaft vertreten. Der Gewerbeverein sorgt dafür, dass die Biertrinker auf ihre Kosten kommen. Außerdem werden Wild-Burger verkauft.

Als Band konnte der Verein die Unkomplizierten aus Oschatz verpflichten. „Außerdem bietet der Abend zwei Überraschungen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Sven Wolf an. Zu der einen, die 19.30 Uhr steigt, bewahrt er absolutes Stillschweigen. „Wer wissen will, was passiert, sollte zu dem Zeitpunkt da sein“, rät er.

Für den späten Abend, ab 22 Uhr, ist eine Travestie-Show engagiert. Der Zutritt zum Festgelände ist an der Rathausseite. Wie im vergangenen Jahr ist ein Sicherheitsdienst engagiert. Dieser achtet darauf, dass sich auf dem Platz nicht mehr als 999 Leute gleichzeitig aufhalten.

So viele Besucher kamen schon am vergangenen Wochenende in Döbeln nicht zum Weinfest zusammen. Von daher sieht Wolf dem Fest am Sonnabend sehr gelassen entgegen.

In der Vorbereitung beschäftigen also nur noch die Wetterprognosen die Festorganisatoren. „Es bereitet zwar Mühe und kostet Zeit, den Schirm aufzuspannen“, sagt Wolf. „Doch so lange das Wetter unser größtes Problem ist, ist die Welt in Ordnung.“

Von Steffi Robak