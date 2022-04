Region Döbeln

Es fühlt sich urig und gemütlich an in Doreen Böhms Spinnstube. Hier sind gleichzeitig das Gespür fürs moderne Gestalten und die Liebe zum alten Textil-Handwerk zu spüren. Doreen Böhm aus Naunhof bei Leisnig ist die Garnspinnerin.

Im Heidnischen Dorf vom Wave Gotik Treffen

Unter dieser Bezeichnung ist die 31-Jährige in verschiedensten Netzwerken im Internet zu finden. Und in diesem Jahr auch als Spinnfrau beim Wave Gotik Treffen zu Pfingsten in Leipzig, im Heidnischen Dorf. Für das Marktfahrer-Unternehmen Mytholon arbeitet sie hauptberuflich in der Geschäftsführung, näht selbst Kleider für Freunde der Mittelalterszene. Nebenher schlägt ihr Herz jedoch fürs Spinnen.

Einen guten Faden spinnen

„Dabei fließen Tradition, Geschichte und Moderne ineinander“, begründet sie dies. Gesponnen werde seit Jahrtausenden in allen Kulturen der Menschheit. „Entsprechend vielfältig sind die Techniken“, erläutert sie. Mehrere Spinnräder verschiedener Epochen hat sie in ihrer Sammlung.

Doreen Böhm mit einer Handspindel. Quelle: Steffi Robak

Gern gibt sie ihr Wissen in Schulen zum Geschichtsunterricht weiter. Wie vor tausenden Jahren die Menschen versuchten, Bekleidungsalternativen zum Tierfell zu entwickeln, so versucht heute Doreen Böhm, aus vielem einen guten Faden zu spinnen.

Kontakt zu Schafhaltern der Umgebung

„Mittlerweile habe ich zu Schafhaltern der Region gute Kontakte“, erzählt sie. In ihrer Spinnstube hält sie kleine Probe-Säckchen bereit, darin die Wolle verschiedener Schafrassen. Die fühlen sich tatsächlich sehr verschieden an, lassen sich unterschiedlich gut verspinnen Die daraus entstehenden Gewebe beziehungsweise Strickwaren sind zu sehr verschiedenen Zwecken verwendbar. Manche Wolle taugt besonders zum Filzen, andere sollte besser nur drüber statt drunter getragen werden.

Zum Europäischen Tag des Kunsthandwerks lud Doreen Böhm Gäste zu sich ein. Hier lässt sie Wolle fühlen. Quelle: Steffi Robak

Erstes Wissen aus dem Internet

Die Anfangsgründe ihres Wissens eignete sich die zweifache Mutter ab 2015 im Internet an. Von der Handspindel mit Wirtel über die Fallspindel bis hin zum Spinnrad hat sie vieles in Verwendung. Und sie bezeichnet sich als Lohnspinnerin: Wer von der ausgekämmten Unterwolle seines Hundes oder der Katze genug bei ihr vorbei bringt, kann auch daraus einen besonderen Faden gesponnen bekommen.

Läuft mit Strom: Wenn es schnell gehen muss, kommt der E-Spinner zum Einsatz. Quelle: Steffi Robak

Beharrliches Probieren

„Wie das eine und andere funktioniert, ergab sich durch beharrliches Probieren“, sagt sie und lacht. „Unsere Vorfahren haben es nicht anders gemacht.“ Was ihr persönlich wichtig ist: Das von ihr verwendete Material kommt von Tierhaltern aus der Umgebung. „Mir ist es auch darauf an, dass die Wolle der Tiere verwertet wird.“

Webmanufaktur in Roßwein

Zum Europäischen Tag des Kunsthandwerks hatte Doreen Böhm ihre Spinnstube für Besucher geöffnet. Am gleichen Tag lud auch Jörg Senf in seine Webmanufaktur an der Dresdener Straße in Roßwein ein. Am Webstuhl sitzend erläuterte er die Bedeutung von Webfaden und Kettfaden, während er das Weberschiffchen eifrig hin und her flitzen ließ.

Webfaden oder Kettfaden – Jörg Senf erläutert am Handwebstuhl den Unterschied. Quelle: Steffi Robak

Liebe zur Region und viel Enthusiasmus

Auch Senf pflegt Kontakt zu Erzeugern von Wolle beziehungsweise zu Menschen, welche auf heimischem Schaf gewachsene Wolle für Kleidung, Bettwäsche und andere Produkte verwerten. „Das ist teils mit Liebe zur Region verbunden, aber auch mit einer gehörigen Portion Enthusiasmus“, weiß er. Nicht selten seien Produkte aus anderen Teilen der Welt eben billiger. Und deren Wolle manchmal auch weicher.

Papageien-Wolle aus Großweitzschen

Am Tag des Kunsthandwerks lud auch Annett Herrmann in ihre Werkstatt in Großweitzschen ein. Dort geht es so richtig bunt zu, nicht umsonst verkauft sie dort Papageien-Wolle. Diese färbt Annett Herrmann selbst, aus herkömmlichen Industriefarben, denn sonst kämen auch nicht diese schillernden Farben zustande. Alle drei verkaufen ihre Erzeugnisse vorrangig auf Märkten, und das hobbymäßig.

So farbenfroh wie das Leben: Papageien-Wolle, handgefärbt, von Annett Herrmann aus Großweitzschen. Quelle: Steffi Robak

Hingabe und Tradition

Um den eigenen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, reicht es nicht. Allen ist anzumerken: Sie widmen sich mit sehr viel Hingabe der Tradition einer Sparte der Textilbranche. Und diese war in Sachsen und Europa einst breit aufgestellt. Dies zeigten die Europäischen Tage des Kunsthandwerks.

Von Steffi Robak