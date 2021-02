Leisnig: Wo die Russenpanzer rollten – Endlich Baustart am Johannistal

Leisnig

Wann geht es denn nun endlich los mit dem Bau der Johannistalstraße? Die Leisniger, vor allem jene, die in der Nähe der Straße wohnen und schon deshalb wissen wollen, womit sie zu rechnen haben, möchten gerne wissen, wann Baustart ist. Bürgermeister Tobias Goth dazu: „Momentan sind wegen der kühlen Temperaturen noch die Asphaltmischwerke geschlossen. Da brauchen wir nicht anzufangen.“ Sobald das Frühjahr kommt, werde mit dem Bau begonnen.

Der zieht sich dann allerdings länger hin, auf jeden Fall bis in das Jahr 2022. Denn in diesem Jahr wird erst einmal der erste Bauabschnitt in Angriff genommen. Dieser reicht ab Einmündung Jahnstraße abwärts bis zum Olbrichtplatz. Dabei wird ab Stadtpark bis Olbrichtplatz nur eine neue Straßendecke aufgebracht, informiert Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder.

Das ist auch die Stelle, wo das alte Straßenpflaster durch die Straßendecke durchschimmert. Wie alt das Pflaster darunter ist, sie schwer zu sagen, so Schröder, „auf jeden Fall sind dort zu DDR-Zeiten auch die Panzer runter gefahren.“ Es wird Zeit, dass dort die Straße erneuert wird.

Der noch weit umfangreichere Eingriff ist dann mit dem zweiten Bauabschnitt zu erwarten. Dieser wird dann aber erst im kommenden Jahr begonnen. Er umfasst den Ausbau der Straße ab Einmündung Jahnstraße westwärts in Richtung Kreuzung, einschließlich dem Kreuzungsausbau. Autofahrer und vor allem die Anlieger in diesem Bereich der Stadt müssen sich auf die Umleitung des Autoverkehrs einrichten. Für PKW wird dieser über die Jahnstraße sowie Gartenstraße führen beziehungsweise über die Bergstraße. Lkw-Fahrer müssen dann die Umgehungsstraße nutzen – und dafür ist diese schließlich auch für die Normalnutzung außerhalb der Bauphase gedacht, deshalb hat der Freistaat Sachsen die Umgehungsstraße in seine Baulastträgerschaft genommen, die Johannistalstraße an die Kommune übergeben. Letzteres hat zur Folge, dass der Freistaat den Eigenanteil der Kommune an den Baukosten übernimmt. Das sind 15 Prozent von den Gesamtkosten in Höhe von rund 790 000 Euro. Der Großteil der Investition wird aus einem Förderprogramm bestritten, welches den Bau von wirtschaftsnaher Infrastruktur unterstützt. Die Johannistalstaße fällt in diese Kategorie, weil sie nach Schröders Worten das Gewerbeareal an der Muldenwiese verbindet mit anderen Gewerbeeinheiten in der Oberstadt beispielsweise entlang der Colditzer Straße. Zum Beispiel verarbeitet der Archivdienstleister DMI Krankenhausakten am Standort Muldenwiese, die dann an den Standort Colditzer Straße zum Lagern transportiert werden.

Von Steffi Robak