Leisnig: Zum Faschingsstart endlich wieder  Stadt unsicher machen

Leisnig

Wird es ab November wieder einen richtigen Saisonstart mit dem Leisniger Faschingsclub CCL geben? Hansjörg Oehmig vom Vorstand meint, das könnte man machen und setzt dann selber ein Fragezeichen dahinter.

„Wir wissen heute noch nicht, wann oder in welchem Maße es eine nächste Infektionswelle kommt und wie dann darauf reagiert wird.“ Wie auch immer sich die Sache sich entwickelt - die Leisniger Narren wollen vorbereitet sein.

Wie im kommenden Jahr auch wollen sie alles parat haben für den Fall, dass für den 11. 11. eine Eröffnung der Faschingssaison möglich ist. „Es wird auf jeden Fall ein Prinzenpaar geben. Ein Motto werden wir ebenfalls parat haben.

Zur nächsten Jahreshauptversammlung werden diese und weitere Themen besprochen werden. Dafür treffen sie sich am Freitag, 24. September, 19.30 Uhr, in den Räumen vom Montageservice an der Muldenwiese. Auch hierfür, so Oehmig, sollen die Mitglieder schon auf die dann geltenden Hygienevorschriften achten. Vereins- und Ehrenmitglieder sind eingeladen.

Der Vorstand wird über das voran gegangene Vereinsjahr berichten. Dieses war bereits erheblich von den verordneten Corona-Einschränkungen begleitet. Darauf wird in einem gesonderten Tagesordnungspunkt eingegangen. An den Rückblick auf die abgeschlossene Saison schließt sich der Ausblick auf die bevorstehende Saison mit Augenmerk auf die aktuelle Situation an.

Der Vorstand soll dann per Beschluss der Anwesenden für das abgeschlossene Vereinsjahr entlastet werden, woraufhin dann die Runde freigegeben ist für Diskussionen und Anfragen. Deshalb, so Oehmig, sei es für den Vorstand wichtig, dass die Vereinsmitglieder möglichst vollzählig zur Jahreshauptversammlung erscheinen. Ein Hinweis sei zu beachten: Vereinsmitglieder oder Gäste, die Infekt-Symptome aufweisen, werden aufgrund der Corona- Lage von der Zusammenkunft ausgeschlossen.

Von Steffi Robak