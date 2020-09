Leisnig: Zwei Gassen über Eck bald wie neu – Einwohnerversammlung

Leisnig

Die Anwohner der Leisniger Neugasse und Mittelgasse müssen sich in diesem Jahr noch auf Bauarbeiten vor ihrer Haustür einstellen. Gebaggert wird zunächst für die Sanierung vom Abwasser- beziehungsweise Mischwasserkanal. Jüngst hat der Stadtrat die Arbeiten dafür vergeben an das Unternehmen LFT Straßen- und Tiefbau aus Ostrau. Die Ostrauer erledigen das für rund 123 000 Euro.

Einwohner treffen sich Dienstag

Was dann auf die Anwohner zu kommt, wird am Dienstag, 29. September, in einer Einwohnerversammlung besprochen. Diese beginnt 17 Uhr. Wer dabei sein möchte, kommt bitte an die Ecke, wo sich die zwei Gassen treffen.

Von Steffi Robak