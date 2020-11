Leisnig beschmutzt und beschmiert – Polizei nimmt Jugendliche ins Visier

Leisnig

Angefangen hat es in der vergangenen Woche: Der kleine überdachte Anbau am Sozialtrakt vom Sportplatz an der Linde ist eines Tages vermüllt. Über Wände und die Verstrebungen zum Dach hinauf ziehen sich fette schwarze Schriftzüge, mit schwarzem und rotem Permanent-Edding ist alles vollgekritzelt. Tom und seine Kumpels ärgern sich tierisch darüber. Sie sind nämlich gern hier, treffen sich zum Fußballspielen. Und wenn sie sich mal ausruhen und quatschen wollen, setzen sie sich unter den überdachten Anbau. Seit vergangener Woche. Und der sieht jetzt total hässlich aus...

Bürgermeister: „ Polizei ermittelt“

Bei der Stadt fiel schon auf, dass der Sportplatz, aber auch die Schulen, Kindergärten, Laternenmasten vollgeschmiert sind. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) informiert, dass die Polizei eingeschaltet sei. Es laufen Ermittlungen. „Es sind wohl Kinder beobachtet worden bei verschiedenen Sachbeschädigungen.“

Wie Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt schildert, habe es neben den Beschmierungen auch Sachbeschädigungen in Größenordnungen gegeben: In die Apian-Turnhalle wurde eingebrochen. Unbekannte setzten in dem Gebäude einen Feuerlöscher in Gang. Auch am Sozialtrakt der Sportplatzes blieb es nicht beim Beschmieren der Wände: Eine Tür zum Gebäude wurde ebenfalls aufgebrochen.

Gruppe junger Leute trifft sich am Sportplatz

In der Jungs- und Mädelsrunde, die sich nachmittags auf dem Sportplatz trifft, sind die Meisten viel jünger als der 18-jährige Tom Langner. Sie verbindet dieser Nachmittagstreff zum Fußballspielen. Am Dienstag sind sie auch da. Bauhoffahrzeuge fahren am Sportplatz vorbei. „Der Bürgermeister war auch schon da“, hat einer der Jungs beobachtet. Angesprochen habe er ihn nicht. „Hätte er aber ruhig machen können sagt der Junge.

Über die Zerstörungen und Beschmierungen ärgern sich Tom und seine Kumpels sehr. Tom meint: „Ich bin volljährig, ich kann für mich selber sprechen. Und ich sage: Wer hier diese Unordnung und den Dreck hinterlässt, der riskiert, dass die Stadt hier zu macht.“

„Wir wollen mit denen keinen Ärger“

Einer der Jüngeren, erst fünfte Klasse, kennt sich in der Leisniger Stadtpolitik bemerkenswert gut aus. Er sagt: „Die Stadt hat schon so für ganz wichtige Dinge kein Geld. Trotzdem baut die Stadt hier so einen tollen Sportplatz. Und dann kommen welche und zerstören alles. So was Sinnloses.“

Ja, sie hätten in den vergangenen Tagen schon jemanden auf dem Sportplatz beobachtet, der vielleicht etwas beschmiert haben könnte. Aber sie wollen auch keinen Ärger mit denen. So sehr sie sich ärgern: ansprechen wollen sie die auch nicht und schon gar nicht wen verdächtigen. „Dann stimmt es vielleicht nicht.“

Müssen Tom und seine Kumpels fürchten dass die Stadt jetzt den bisher für alle offenen Sportplatz schließt? Diskutiert wurde das wohl schon in der Verwaltung, so Dietrich. Eine Entscheidung gab es noch nicht. Und auch Tom sagt: „Zuschließen wird nicht viel nützen. man kann locker überall drüber- und reinklettern.“

