Leisnig

Jetzt ist es wieder so weit – Sommerzeit – Lesezeit, und bald kommen die Ferien noch hinzu. Die Bibliotheken der Region starten deshalb gerade in den beliebten Buchsommer. In der Leisniger Stadtbibliothek war es am Wochenanfang so weit. „Bei uns hat Bürgermeister Tobias Goth diese besondere Lesezeit eröffnet. Wir hatten dabei sechs Klassen unserer Oberschule zu Gast“, sagt Bibliothekschefin Kerstin Otto.

Etwa 150 neue, bislang nicht ausleihbare Bücher konnten damit für die Leseratten freigegeben werden. Diese Literatur schaffte die Bücherei über Mittel des Projektes und der Stadt neu an. Da es für die Leisniger Bibo nun schon der siebte Buchsommer ist, zählt der Bestand für diese spezielle Aktion bereits mehr als 1.000 Bücher. Sie sind alle mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Wer drei Exemplare davon über den Sommer hinweg liest, startet ins neue Schuljahr mit einer Eins in Deutsch und wird zur großen Abschlussparty eingeladen, die in Leisnig am 28. August im Freibad über die Bühne geht.

Angesprochen sind in erste Linie Schüler der fünften bis zehnten Klassen. Kerstin Otto: „Der Buchsommer ist eine tolle Aktion. Sie fördert das Lesen, erhöht die Lesekompetenz der Kinder und für unsere Einrichtung bedeutet sie in der Regel etliche Neuanmeldungen.“

Von Olaf Büchel