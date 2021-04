Leisnig geht als digitale Kleinstadt-Community online

Leisnig

Unter der Adresse www.meinLeisnig.de soll im Internet ein Lotse für Menschen entstehen, die in Leisnig etwas suchen. Auch für jene, die schon immer oder künftig die Geschicke der Stadt mit bestimmen, in dem sie für das gesellschaftliche und kulturelle, aber auch für das wirtschaftliche Leben der Stadt sorgen. Eine kleine lokale Netz-Community befindet sich derzeit im Aufbau. Das Online-Netzwerk ergänzt die jüngst frisch gelaunchte offizielle Homepage der Stadt.

Netz-Community auf Kleinstadt-Basis

Dieses sogenannte Zukunftsportal ist Teil des Demografieprojektes, welches vor allem für die digitale Transformation der Präsenz Leisnigs im Netz sorgen soll. Auftraggeber ist die Stadt. Der Stadtrat gab jüngst seine Zustimmung dafür. Das Portal funktioniert wie eine Netz-Community, ein lokales Netzwerk im Internet.

Profil erstellen und los geht es

Der User erstellt also für sich ein Profil. „Persönliche Angaben sind natürlich freiwillig“, sagt Marko Meißner vom Unternehmen DSS Digital Service Solutions GmbH in Pirna. Das Unternehmen erstellt die neue Netz-Community für Leisnig. Im Rahmen der Minimalanforderungen werde dabei auf eine nachvollziehbare Authentifizierung geachtet, damit beispielsweise Profil-Fakes unterbunden werden.

Kein Klarnamen-Zwang

Einen Klarnamenzwang gibt es nicht. „Natürlich halten wir uns als Unternehmen diesbezüglich an die in Deutschland geltenden Gesetze“, so Meißner von der DSS weiter. Das in Pirna ansässige Unternehmen für Software-Entwicklung, Service und Support erstellt unter anderem derartige Netz-Communities für Wirtschaftsunternehmen und andere professionelle Auftraggeber.

Interesse aus Heimatverbundenheit

Meißner ist Geschäftsführer des Unternehmens. Netz-Communities für Städte gehören sonst eher nicht zum Geschäftsfeld der DSS, die ihre Dienste vorrangig für Auftraggeber aus dem Wirtschaftssektor anbietet. Es sei die Heimatverbundenheit, die sein Interesse an diesem Projekt geweckt habe, so Meißner. Er ist in Leisnig aufgewachsen, besuchte hier die Schule und hat heute noch familiäre Verbindungen in die Stadt an der Freiberger Mulde.

Attraktivität Leisnigs steigern

Stadtverwaltung und Rat versprechen sich davon unter anderem, dass die Attraktivität Leisnigs nach Außen steigt. Das könnte Interessenten für die Stadt und ihre Ortsteile begeistern, die sie hier ansiedeln möchten. Unter anderem soll mit der Seite ein Bauland- beziehungsweise Leerstandskataster für künftigen Wohnraum verknüpft werden. Mitte April soll die Community online gehen.

Von Steffi Robak