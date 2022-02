Leisnig in der Corona-Flaute: Erneut ein Prinzenpaar ohne Action

Leisnig

Es wäre noch einmal großer Auftritt gewesen für Olaf und Beate Rauch aus Leisnig. Als Prinzenpaar der aktuellen Saison für den Carneval Club Leisnig hätten sie im Faschingsumzug die Narren begrüßt und bei den Veranstaltungen das närrische Volk repräsentiert. Doch daraus wird nichts.

Flaute statt volle Kanne Fasching

In der letzten Woche vor dem Umzug ist eigentlich volle Kanne Fasching in Leisnig. Doch still ruht der See. Mit dem Ehepaar Rauch ist es schon das zweite Prinzenpaar, welches quasi unverrichteter Dinge als närrische Hoheiten die Saison beschließt. Das vorherige Prinzenpaar, Mike und Peggy Dörr, herrschte eine Saison, konnte dann coronabedingt zum 11.11.2020 die Herrschaft aber nicht übergeben. Sie amtierten daraufhin eine weitere Saison – mit wenig Action.

Die zwei vom Blechkahn

Dabei sind Olaf und Beate Rauch eigentlich schon Urgesteine des Faschings. Allerdings kommen sie nicht vom CCL, sondern von den Blechkahnskippern. Die tauchen ebenfalls traditionell beim Leisniger Faschingsumzug auf, mit eigenem Umzugswagen und nie ohne ihren Blechkahn.

Das zufällige Maskottchen

Deshalb wissen sie auch um die Herkunft des Wasserfahrzeugs Bescheid. „Der Kahn war vor Jahren mit einem Wartburg-Motor ausgestattet“, weiß Olaf Rauch. Er wurde rein zufällig zu einem Umzugs-Maskottchen. Ursprünglich sei geplant gewesen, damit zu Himmelfahrt auf der Mulde herumzuschippern.

Vorm Verschrotten gerettet

Doch aus diesem Vorhaben der damaligen Besitzer wurde nichts, der Kahn sollte verschrottet werden. Jemand aus Rauchs Bekanntenkreis zog den Kahn sozusagen an Land. Ohne die Blechkahnskipper, die damals noch gar nicht so hießen, würde der Kahn schon gar nicht mehr existieren. „Bekannte von uns retteten das Boot vor diesem Schicksal. Dann stand die Frage im Raum: Was machen wir damit?“

Leinen los für Faschingsumzug

Gemeinsam mit zwei weiteren befreundeten Ehepaaren hatten die Rauchs dann die Idee, den Kahn für einen Faschingsumzug flott zu machen. Aus dieser Runde entstanden die Blechkahnskipper. Der Kahn war also in gewisser Weise identitätsstiftend für eine kleine Gruppe von Faschingsnarren, die ihren Namen nach diesem Blechkahn auswählten.

Polizeiboot und Eisbrecher

Seitdem vergingen rund zwölf Jahre. Mittlerweile wuchs die Gruppe auf etwa 16 Leute an. In den Wochen vorm Umzug dreht sich alles darum, den Kahn aufzupeppen, wobei die Blechkahnskipper oft ein eigenständiges Motto wählen. So mutierte ihr Blechkahn schon zum Polizeiboot der Olsenbande oder zum Eisbrecher „Lenin“. Die Crew ist passend dazu kostümiert.

Die Blechkahnskipper-Crew auf ihrem Faschingsgefährt. Der Kahn war schon Polizeiboot, Eisbrecher und Raddampfer. Quelle: privat

Paar sagt Ja zu Faschingsauftritt

Und jetzt hat es das Paar aus der Blechkahnskipper-Crew an die Spitze der CCL-Narren geschafft. „Dreimal wurden wir schon darauf angesprochen, ob wir nicht auch mal als Prinzenpaar antreten wollen“, sagt Beate Rauch. Da fassten sich der Verkaufsleiter und die Krankenschwester, beide 54 Jahre alt, ein Herz und sagten Ja.

Mit dem Kahn viel zu tun

Damit hatten sie sich bisher eher zurück gehalten. „Mit unseren Aktivitäten rund um den Blechkahn hatten wir ohnehin in der Faschingszeit alle Hände voll zu tun. Da lag es in weiter Ferne, auch noch die Aufgabe des Prinzenpaares mit den Proben und allem, was dazu gehört, zu schultern“, so Beate Rauch.

Corona verhagelt Faschingsspaß

Sie stimmten dann doch zu. Erstmals trug also ein Blechkahnskipper-Paar zur Saisoneröffnung am 11.11. die roten Roben, Krone und Zepter. Doch genauso wie ihr Kahn durchlebt das Prinzenpaar eine Faschingsflaute. Erneut haben die Corona-Bestimmungen den Narren den Fasching und den Spaß in der Vorbereitungszeit verhagelt. Die Probleme vom Prinzenpaar sind die Probleme des gesamten Vereins.

Schade um viel Herzblut

„Dabei ist das viel gravierender für alle, die sich für das Programm vorbereiten. Denen geht in dieser Hinsicht viel mehr verloren, denn da steckt viel Herzblut drin“, sagt Olaf Rauch. Von der Faschingsabsage seien alle anderen viel mehr betroffen als die Galionsfiguren, die das Prinzenpaar darstellen.

Freude auf 70. Saison

Als dieses werden Beate und Olaf Rauch in der kommenden Saison dem CCL wieder zur Verfügung stehen. So ist es von der Vereinsspitze beschlossen. „Und darauf freuen wir uns auch, denn es ist die 70. und damit eine Jubiläums-Saison für den CCL.“

Im Sommer im Mottoumzug am Start

Bis dahin wollen die beiden im Sommer dieses Jahres zum Leisniger Motto-Umzug im Faschingsfahrzeug des CCL dabei sein, wenn auch nicht in den Roben, sondern wohl im CCL-T-Shirt. Nach der Umzugsabstinenz wollen die Leisniger nämlich im Sommer zeigen, was in ihnen steckt.

Von Steffi Robak