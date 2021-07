Leisnig trauert um Ralf Herrmann

Leisnig

Am Freitag nahm Leisnig Abschied von Ralf Herrmann. Als Faschings-Mime, als Fußballer und Trainer sowie als Leiter vom städtischen Bauhof war der 61-Jährige allen ein Begriff und bei seinen Mitstreitern geschätzt. Viele von ihnen gaben ihm auf dem Friedhof der Stadt die letzte Ehre. 

Was Ralf Herrmann ausmachte, war seine Zuverlässigkeit, sein Reichtum an Ideen, sein handwerkliches Geschick. Unverwechselbar machte ihn sein herzenswarmer Humor: alltagstauglich und doch nie abgegriffen, manchmal aus der Hüfte geschossen, nicht selten von dieser pfiffigen Art, die eine gesunde Portion Klugheit offenbart - Ralf Herrmann hat das nie raushängen lassen. Auch das machte einen Teil seiner offenen und gewinnenden Persönlichkeit aus, wofür ihn die Menschen schätzten. Die ihn kannten, nannten ihn „Chappi“.

Es war an Herrmanns Todestag, am 24. Juni, als Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Abend in der Stadtratssitzung über den traurigen Vorfall unterrichtete. „Ralf Herrmann hinterlässt in vielerlei Hinsicht eine schmerzhafte Lücke“, so das Stadtoberhaupt, „Für die Stadt arbeitete er seit 2014 als Bauhofleiter. Bei den Kollegen war er beliebt durch sein freundliches Wesen. Zudem war Ralf Herrmann für seine Hilfsbereitschaft bekannt.“

Der gebürtige Mittweidaer wuchs mit seiner Schwester in Geringswalde auf. Als er zehn Jahre alt war, zog die Familie nach Leisnig. Herrmann ging als Fußballer zur BSG Motor Leisnig, dem heutigen VfB. Dort war er Spieler, später Trainer, arbeitete seit 2015 im Vorstand mit. „Ich wäre heute nicht da, wo ich bin“, sagt VfB-Präsident Jörg Lippert, „denn Ralf Herrmann holte mich zum VfB“, erinnert sich Lippert.

Im Kreise der CCL-Mimen: Ralf Herrmann (oben rechts, gelbes Hemd) 2018 bei einer Probe. Quelle: Steffi Robak

Nach einer Saison als Faschingsprinz habe er beim ebenfalls im Carneval Club Leisnig aktiven Ralf Herrmann gefragt, ob er weiterhin etwas für Leisnig tun könne. Da habe ihm Herrmann als Betätigungsfeld den VfB vorgeschlagen. „Seine Umsicht in Vereinsangelegenheiten hat mich beeindruckt“, so Lippert, „ gab es Bau- oder Geldangelegenheiten zu planen, war auf Ralf Herrmanns Meinung Verlass.“

Nach dem Fußball trat der Fasching in Ralf Herrmanns Leben. Und wer ihn jemals erlebt hat bei einem der zahlreichen Faschings-Sketche zu den Veranstaltungen, mehr noch bei den Theaterstücken des CCL auf der Bühne des Altstadtfestes, der weiß: „Chappi gehörte einfach ins Scheinwerferlicht – er war ein Komödiant durch und durch. Beim Theaterstück der CCL-Mimen zum Altstadtfest bestimmte er die Szenerie und brachte vielmals schon ohne Worte, nur durch seine Mimik, den ganzen Kirchplatz zum Lachen.“

So formulierte es Hansjörg Oehmig während der Trauerfeier für Ralf Herrmann auf dem Friedhof an der Leisniger Nikolai-Kirche. Wolfgang Rölle spielte die Gitarre zur Trauerfeier. Das sonst durchaus nicht seltene Faschingstrio Herrmann, Oehmig, Rölle war am Freitag letztmalig zu erleben, wenn auch in einer Konstellation, wie sie keiner so schnell erwartete. Ralf Herrmann selbst schon gar nicht.

Wenngleich er seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen kämpfte – mit seinem plötzlichen Ableben rechnete niemand. Handwerklich geschickt und interessiert an Holzarbeiten, hatte Herrmann sich bereits eine Drechselbank versorgt. Daran wollte er arbeiten, wenn er im Ruhestand mehr Zeit haben würde. Auf dem heimischen Grundstück versuchte er sich an einigen großen Baumstämmen im Schnitzen. Als Sohn eines Modelltischlers und einer Rundfunkmechanikern lag ihm das Handwerkliche und besonders das Arbeiten mit Holz wohl im Blut. Es hätte sein Hobby für den Ruhestand werden sollen.

Im Alter von 61 Jahren ist Ralf Herrmann am 24. Juni verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne.

Von Steffi Robak