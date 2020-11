Leisnig und Roßwein: Rabiate Geldspenden-Werber

Roßwein/Leisnig

In Roßwein, auf dem Edeka-Parkplatz an der Haßlauer Straße, fiel am Donnerstag eine Gruppe von drei bis vier Männern unangenehm auf. Bei Passanten beziehungsweise Kunden des Supermarktes warben sie penetrant um Bargeldspenden.

Der Polizei wurde das angezeigt. Darüber informiert André Rydzyk, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Eine Polizeistreife des Reviers Döbeln habe späterhin dort nichts festgestellt.

Anzeige

Angeblich Geld für Behinderte

Es arbeiten offenbar mehrere Männer arbeitsteilig zusammen. Sie werben nicht an einem Stand, sondern verstellen den Edeka-Kunden offensiv den Weg zum Supermarkteingang, um eine Geldspende einzufordern. Laut Zeugenaussagen verdeutlichen sie das wortlos und erwecken den Eindruck, sprach- oder hörbehindert zu sein. Sie zeigen ein Schreiben vor, in welchem es heißt, es würde Geld gesammelt für den Bau eines Behindertenheims in Roßwein.

Kein Behältnis für Geld

Laut Augenzeugenberichten wird außerdem eine Liste mit Spendernamen vorgewiesen. Darauf sind angeblich bisher gespendete Geldsummen vermerkt, in geringen zweistelligen Beträgen. Eine ordnungsgemäß versiegelte Kasse oder Spendenbüchse, wie üblich bei genehmigten Straßensammlungen, kann nicht vorgewiesen werden.

Aufpasser hält Wache

Auf wachsame Bürger, die sich nicht zu einer Geldspende überreden oder nötigen lassen, stattdessen eine schriftliche Legitimation wie einen Ausweis verlangen und diesen aufmerksam prüfen wollen, wird verbal aggressiv reagiert. Dann zeigt sich: Die Männer können durchaus sprechen.

Wie in Roßwein beobachtet wurde, gehört zu der Werbergruppe ein Mann, der die Zufahrtsstraßen zu dem direkt am Ortsausgang gelegenen Einkaufszentrums genauestens im Blick behält, während die anderen Männer die Bürger ansprechen. Eine Polizeistreife aus Döbeln, die nach der Anzeige in Roßwein vorbeifuhr, hat dort niemanden von den beschriebenen Personen mehr angetroffen.

Adventszeit ist Spendenzeit

Polizeisprecher Rydzyk nimmt trotz der angezeigten aggressiven Art der Spendeneinwerbung Abstand davon, eine Warnung seitens der Polizei heraus zu geben, „auch wenn es durchaus sein kann, dass jemand auf eigene Rechnung Geld sammelt.“

Polizei sieht keinen Anlass für Ermittlungen

Der Polizeisprecher weist aber auch darauf hin: „Erfahrungsgemäß nutzen viele soziale Institutionen die Vorweihnachtszeit für Spendenaktionen. Ich möchte nicht, dass diejenigen, die dabei ehrlich und korrekt vorgehen, durch eine polizeiliche Warnung in Misskredit gezogen werden.“ Zu Schaden gekommen sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand bei der Aktion in Roßwein. So sieht sich die Polizei auch nicht veranlasst zu Ermittlungen.

Leisnig : Sammeln an Haustüren

Auf den ersten Blick ist oft nicht erkennbar, ob Spendeneinwerber illegal unterwegs sind. Seit Beginn der Woche sammeln zum Beispiel in Leisnig Spendeneinwerber angeblich für den Arbeitersamariterbund. Nach bisher unbestätigten Informationen würden dort an den Haustüren Geldkarte und Personalausweis verlangt, um den potenziellen Spender zu einer monatlichen Überweisung zu bewegen.

Die Spendensammlungen für den Arbeitersamariterbund laufen bereits seit einigen Monaten in den Städten des Altkreises Döbeln. Es wird an den Haus- beziehungsweise Wohnungstüren geklingelt. Die Spendeneinwerber weisen sich in der Regel selbst ungefragt aus. Die Geldspende wird in Form einer dauerhaften monatlichen Überweisung erbeten, also nicht in Form von Bargeld.

Von Steffi Robak