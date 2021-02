Leisnig voller Schnee: Wohin mit der Mülltonne

Leisnig

Es ist eine Krux im Winter in Leisnig: Massenhaft Schnee blockiert gerade in der Altstadt die engen Straßen und Gassen. Das behindert das Fortkommen, unter anderem das Fortkommen der Mülltonnen. Denn der Schnee hindert auch die Müllfahrzeuge der Entsorgungsgesellschaft daran, zu den bereitgestellten Tonnen zu gelangen.

Bitte Plätze für Tonnen selber freischippen

Witterungsbedingt drohen Entsorgungsrückstände. In Leisnig kann es noch in dieser Woche, bis zum 13. Februar, zu verzögerten Tonnenentleerungen kommen. Der Entsorger bittet außerdem darum, dass die Bürger selber dafür sorgen, ihre Tonnen, sofern möglich, ein paar Meter weiter bis an eine Stelle zu bringen, die freigeschippt ist und von einem Entsorgungsfahrzeug angefahren werden kann.

Von Steffi Robak