Leisnig, wie es singt und lacht

Leisnig

Ausverkauft. ie 20. Leisniger Benefizgala ging am Sonnabend in der St.-Matthäi-Kirche vor vollen Rängen über die Bühne. Die Besucher erlebten eine tolle Show. Wenngleich Cheforganisator und Moderator Hansjörg Oehmig einige krankheitsbedingte Ausfälle bekannt geben musste.

Der Posaunenchor eröffnete das Konzert und begleitete dann die auch aus ehemaligen Leisnigern bestehende Formation „Harmonix“, als diese den eigentlichen Opener sangen. „All you need is love“ von den Beatles, wobei bei man bei den ersten Takten irritiert fragen konnte: „Wieso spielen die hier die „Marseillaise“? Aber deren erste Takte gehören zum Lied, die haben auch die Liverpooler Pilzköpfe verwendet. „Harmonix“ sollte dann noch mit einem Medley einer schwedischen Popgruppe brillieren, deren Lieder als gar nicht so einfach zu singen gelten und die jetzt ihr Comeback feierte. „Mamma Mia“, „Waterloo“ und „Dancing Queen“. Die Mädels der Chemnitzer Formation „ShowBiss“ verzauberten das Publikum mit Musical-Melodien und erheiterten es mit Scherzen darüber und über sich selbst.“ Carsten glänzte am „Kla4“ und Sebastian Oehmig mit seiner Stimme.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel