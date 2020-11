Leisnig will Drehleiter für Feuerwehr ersteigern

Leisnig

Das Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr von Leisnig ist in die Jahre gekommen. Uwe Dietrich vom städtischen Bau- und Ordnungsamt berichtet jüngst vor den Ratsmitgliedern, es werde zunehmend schwerer, Ersatzteile dafür zu bekommen. Das Modell Iveco DLK18 ist Baujahr 1991. Nach Dietrichs Worten drohe sogar der befristete Ausfall. Das könnte passieren, wenn im Fall eines Defektes ein Teil nicht schnell genugbeschafft werden kann. Dietrichs größte Befürchtung allerdings ist, dass das Rettungsgerät eines Tages aus technischen Gründen ganz still gelegt werden muss.

Der Einsatz einer Drehleiter sei jedoch bei der Brandbekämpfung mittlerweile alternativlos, heißt es weiter. Das Problem: Die Neubeschaffung einer Drehleiter dürfte die finanzielle Leistungskraft der Stadt Leisnig überfordern. Wie Dietrich weiter schildert, war zunächst die Idee diskutiert worden, nur ein neues Fahrgestell zu erwerben und die Leiter an sich darauf zu montieren. Das habe sich als nicht machbar erwiesen. Auch Stadtwehrleiter Bernd Starke sagt zu dieser Idee: „Das kann so nicht funktionieren, denn technisch sind das Fahrgestell und die Leiter eine Einheit.“

Anzeige

Ersetzt werden muss das Fahrzeug, jedoch, so Dietrich weiter, existiere nach seinem Wissen kein Gebrauchtmarkt für derartige Fahrzeuge. Das Modell sei nämlich verhältnismäßig klein. Für die Kommune Leisnig allerdings erweist dich gerade dies als vorteilhaft, wenn nicht gar notwendig: Nur ein verhältnismäßig kleines Fahrzeug kann auch in den engeren Straßen und Gassen der historischen Altstadt zu Einsätzen bewegt werden, ohne an den Platzkapazitäten zu scheitern.

Nun habe Dietrich erfahren, dass ein Drehleiterfahrzeug gleichen Modells wie das Leisniger, allerdings Baujahr 2002, in der Stadt Güsten der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in Sachsen-Anhalt verkauft werden soll. Leisniger waren bereits zu einem Vor-Ort-Termin und besichtigten das Drehleiterfahrzeug. „ Fahrzeug beziehungsweise Einsatzgerät befinden sich in einem guten Allgemeinzustand“, wurde berichtet.

Außerdem habe der Verbandsgemeinderat Güsten beschlossen, das Einsatzfahrzeug in diesem Monat meistbietend zu versteigern. Die Stadtverwaltung Leisnig hat nun dem Rat empfohlen, der Beteiligung an dem Versteigerungsverfahren zuzustimmen. Zur Ratssitzung am Donnerstag stand auch schon eine optionale Angebotshöhe im Raum, bis zu welcher die Vertreter der Stadt Leisnig mitbieten sollen. Schließlich muss dieser Betrag aus dem Stadthaushalt zur Verfügung gestellt werden. Zeitgleich soll das alte Leisniger Drehleiterfahrzeug über ein Chemnitzer Auktionshaus versteigert werden. Dietrich rechnet mit einem Erlös von bis zu 15 000 Euro.

Mit einer Enthaltung stimmten die Ratsmitglieder dieser Vorgehensweise zu. Mit Verweis darauf, dass es sich um ein Bieterverfahren handelt, solle die Höhe des Betrages zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden, um die Position der Leisniger bei dem Bieterverfahren nicht zu gefährden.

Von Steffi Robak