Leisnig will für Lindenplatz niedrige Mehrwertsteuer abfassen

Für etwas muss es gut sein: Die Leisniger Stadtverwaltung mit Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) an der Spitze hat den Ehrgeiz, die Sanierung vom Lindenplatz unbedingt dieses Jahr noch abzurechnen. „Wir wollen unbedingt den wegen Corona auf 16 Prozent gesenkten Mehrwertsteuersatz mitnehmen“, begründet Goth.

Normalerweise sind 19 Prozent fällig, und die müssten auch gezahlt werden, wenn das Projekt mit seinen rund 1,3 Millionen Euro Gesamtkosten erst im kommenden Jahr finanziell abgeschlossen werden würde. Zeit ist also Geld.

Diese Woche schon Bitumen

Der Leisniger Lindenplatz bekommt Kontur: Seit Tagen sind die Bauarbeiter der Firma Andrä dabei zu beobachten, wie sie im Bereich um die Wassermarie und um die Postmeilensäule das Pflaster verlegen. Auch werden in dieser Woche die ersten Bitumenschichten für die Fahrbahn gezogen.

Seit die großen steinernen Poller stehen, ist zu erkennen, wie der Platz und vor allem die dortige Verkehrsführung aussehen soll. Um diese hatte es bis fast zuletzt noch Diskussionen gegeben. Ob die Chemnitzer Straße vom Markt aus gesehen so viele Straßenein- und -ausfahrten hintereinander verkehrstechnisch verträgt, stand in Zweifel.

An der „Hundert“ rein und wieder raus

Nun ist die Straßenführung wie folgt gelöst: An dem Eckhaus, das im Volksmund „die Hundert“ genannt wird und jetzt das Beratungszentrum Lebenszeit beherbergt, fahren die Autofahrer in den Lindenplatz hinein. Das betrifft zum großen Teil die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Vor allem in den Morgenstunden führt das zu größerem Verkehrsaufkommen.

Straßenbau Ende September erledigt

In einer Kiss-and-Go-Zone vor der Schule können die Kinder aus dem Auto steigen. Doch auch der Parkplatz an der früheren Feuerwache ist von dieser Lindenplatz-Zufahrt aus erreichbar.

Danach kann der Autofahrer den Lindenplatz an seiner östliche Spitze umfahren und an der nördlichen Längsseite und vor in Richtung Chemnitzer Straße fahren. Dann biegt der Autofahrer, bevor er den Brunnen mit der Wassermaie passiert, nach links ab und an der „Hundert“ wieder auf die Chemnitzer Straße. Ende September soll der Straßenbau abgeschlossen sein.

Von Steffi Robak