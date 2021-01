Leisnig will noch mehr Baugebiete ausweisen

Leisnig

Das Thema Bauen spaltet die Meinungen in Leisnig: Während aus der Ratsfraktion der Linkspartei beziehungsweise Grünen betont wird, die Innenstadt müsse unbedingt gestärkt werden, um die dortigen Gebäude vorm Verfall zu retten, plädieren die anderen Fraktionen wie die Stadtverwaltung für neue Baugebiete – auch dann, wenn wie im Falle vom Eichbergblick die Anwohner dagegen Sturm laufen.

In Bezug auf den Eichbergblick wird sich als Nächstes etwas tun: Im Rat ging es jüngst darum, dass der ursprüngliche Grundstückseigentümer und Vorhabenträger, die Obstland Dürrweitzschen AG, das Vorhaben abgibt an die Kreissparkasse Döbeln. Das Grundstück, welches als ein stadtnah gelegenes Filetstück bezeichnet werden kann, wird jetzt von dem Kreditinstitut vermarktet. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) lässt keinen Zweifel daran: Leisnig werde sich bemühen, noch mehr Eigenheimbaugründstücke und -gebiete auszuweisen.

Anzeige

Die Nachfrage gebe ihm recht, so das Stadtoberhaupt: „Im vergangenen Jahr wurden in Leisnig insgesamt 39 Bauvorhaben positiv beschieden, eins abgelehnt. Dabei handelte es sich um eine Werbeanlage und nicht um ein Wohnbauprojekt. In einem Fall zogen die Antragsteller das Vorhaben zurück.“

Von allen Vorhaben, die behandelt wurden, handelte es sich in elf Fällen um Neubauten von Einfamilienhäusern. Davon wurden zehn genehmigt. Zudem seien fünf weitere Anträge auf einen Vorbescheid positiv beschieden worden.

„Auch an Mehrfamilienhäusern wurde 2020 gebaut, um Bausubstanz sowie Wohnraum aufzuwerten“, so Goth weiter. Das spreche dafür, dass die alte Bausubstanz nicht aus dem Blickfeld gerät. Nur seien derartige Projekte weniger häufig, gesteht Goth ein. „Trotzdem freut mich das und ich sehe das als positives Zeichen, dass wir 2020 auch sechs Anträge auf Umbauten von Mehrfamilienhäusern zu verzeichnen hatten. In fünf Fällen konnten wir dafür grünes Licht geben.“

Unverkennbar, sei, dass mehr Antragsteller auf der grünen Wiese neu bauen möchten. Goth kennt die Gründe, warum die ältere Bausubstanz nicht so hoch im Kurs steht: „Man hat es bei einem Mehrfamilienhaus mit viel Bausubstanz zu tun. Die Häuser in der Altstadt sind kleinteilig gebaut. Es muss viel Arbeit beziehungsweise Geld investiert werden. Wer in ein Haus investiert, möchte nicht immer Mieter haben. Wer neu baut, bestimmt über die Ausmaße selbst und möcht gern allein drin wohnen, um sich zu entfalten. Das gilt auch im Umfeld, wie dem Garten.“

Dass das Interesse Bauwilliger an den ländlichen Ortsteilen wachse, freue ihn als Bürgermeister. Er stellt in Aussicht: „Wir müssen noch mehr Baugebiete ausweisen, etwa an der Jahnstraße am Sportplatz“, so Goth, zudem hinter dem Edeka. An der Händelstraße vor der Eintracht sieht er ebenfalls ein attraktives Gebiet. Was dem im Wege steht: Es handelt sich um Privatgelände. „Da wäre viel Organisatorisches zu regeln, damit dort Baugebiete entstehen können.“

Von Steffi Robak