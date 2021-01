Leisnig will um Geburtsklinik kämpfen

Leisnig

„Diese Entscheidung können wir nicht einfach hinnehmen.“ Mit diesen Worten reagiert Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) auf die Schließung der Geburtenstation der Helios Klinik Leisnig.

Das Stadtoberhaupt signalisiert, dass es in Leisnig bereits Gespräche gab, wie sich die Stadt gemeinsam mit weiteren Akteuren in der Sache positionieren möchte. Goth: „Wir werden versuchen, den entsprechenden Stellen Vorschläge zu unterbreiten, unter welchen Rahmenbedingungen wir uns die Weiterführung der Geburtenstation in Leisnig vorstellen können.“

Zuerst schriftlicher Vorstoß

Welche Stellen das sein werden, dazu will sich Goth zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht äußern, nur so viel lässt er durchblicken: Es werde einen schriftlichen Vorstoß geben. Ziel müsse es auf jeden Fall sein, die Geburtenstation in Leisnig wieder ins Leben zu rufen.

Goth verweist auf das weit über die Grenzen der Stadt hinaus gehende Interesse werdender Eltern aus der gesamten Region, dass an der Klinik mit Gynäkologie und Kinderheilkunde auch eine Geburtenstation angesiedelt bleiben muss.

„In der Mitte der 90er Jahre hatte es im Kreistag des damals noch eigenständigen Landkreises Döbeln den richtungsweisenden Beschluss gegeben, das Leisniger Krankenhaus an den Träger Helios zu übergeben“, erinnert er. „Das Krankenhaus ging als eins der ersten an die Helios-Gruppe über. Das ist für mich immer noch maßgeblich. Seit dieser Zeit bündelte sich auch das medizinische Know How genau an diesem Standort.“ Angesichts der vorangegangenen Schließungen der Geburtskliniken in Rochlitz und Oschatz zweifelt Goth an, dass es im Sinne des Sächsischen Krankenhausgesetzes ist, jetzt noch eine weitere Entbindungsstation im ländlichen Raum zu zu machen. Schließlich sehe das Gesetz eine flächendeckende medizinische Versorgung vor.

