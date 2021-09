Leisniger Aldi-Bau im Plan, Dachstuhl kommt drauf 

Leisnig

Die Arbeiten am Dachstuhl des neuen Aldi-Marktes von Leisnig haben begonnen. Per Kran werden nach und nach die Dachbinder eingehoben.

Dies solle bis etwa Dienstag der kommenden Woche abgeschlossen sein, sagt Matthias Masur, Geschäftsführer der Mildensteiner Baugilde. Unter Regie des Unternehmens läuft das Bauprojekt an der Umgehungsstraße von Leisnig, direkt neben dem dort bereits ansässigen Rewe-Markt.

Zeitlich liege das Vorhaben genau im Plan, so Masur weiter. Ist der Dachstuhl gestellt, könnten die Trapezbleche verbaut werden. Damit sei das Dach dann geschlossen und die Fenstermontage schließe sich an.

Der Beginn vom Innenausbau ist dann für den Monat Oktober geplant. Noch in diesem Jahr soll der Aldi-Markt eröffnet werden. Angeschlossen ist zudem der Drogerie-Markt der Kette dm. Der Aldi an der Colditzer Straße zieht dann an den neuen Standort um.

Von Steffi Robak