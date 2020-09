Leisniger Apian-Schüler porträtieren sich in 3 D

Leisnig

Lydia und Melissa sind ziemlich fasziniert. Noch am Vortag hatte die eine Neuntklässlerin die andere Huckepack genommen. Beide Schülerinnen der Peter-Apian-Oberschule standen so etwas ungewöhnlich Modell für angewandte Zukunft. Jetzt halten die Mädchen eine Kunststoffskulptur in der Hand, eine detailgetreue Nachbildung der Huckepack-Situation vom Vortag. Das Ganze fußt auf einem Herz. Die Skulptur, die gerade ein 3 D-Drucker ausgespuckt hat, dürfen die Schülerinnen mit nach Hause nehmen.

Kreative Technologien nutzen

Das Fabmobil – ein Doppeldeckerbus als fahrendes Kunst-, Kultur- und Zukunftslabor – macht an der Leisniger Schule für vier Tage Station. Schülerinnen und Schüler der Klassen acht bis zehn haben die Möglichkeit, die im Bus vorhandene Digitaltechnik und die Werkzeugmaschinen für eigene Projekte zu nutzen. Ziel des Fabmobils, das vom Dresdner Verein Constitute durch Sachsen geschickt wird, ist es, kreative Technologien, wie Virtual Reality, Robotik sowie Programmierung und eben auch 3 D-Druck in den ländlichen Raum zu bringen.

Gescannt und gedruckt

Bei den Apian-Schülern funktionierte das zum Beispiel so: „Wir haben Modell gestanden, dabei durften wir uns nicht bewegen. Unser Körper wurde mit einem Handscanner eingescannt. Mit den so erfassten Daten haben wir ein Computerprogramm gefüttert“, erklärt Josie Reul, ebenfalls Neuntklässlerin. „Dann konnten wir an der Figur im Computer noch Kleinigkeiten verändern und einen Standfuß hinzufügen. Nach dem Auswählen der Farbe konnte der 3 D-Drucker über Nacht die Skulptur ausdrucken. Nun halten wir sie in den Händen“, so Josie weiter.

Produkt-Designer leitet an

„Bei diesem Projekt geht es darum, 3 D-Daten zu erzeugen, dann Konstruktions- und Modellierungsprogramme kennenzulernen und zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Daten zu manipulieren“, sagt Tom Witschel, Produkt-Designer des Fabmobils.

Praxisberater holt Bus nach Leisnig

Den Bus der Zukunft nach Leisnig geholt hat Olaf Engel, Praxisberater an der Apian-Schule. „Ich hatte das Projekt bereits im Vorjahr beantragt und eigentlich sollte der Bus im März auf den Schulhof rollen. Wegen Corona wurde nichts draus. Nun freuen wir uns über diesen Ersatztermin“, erklärt Olaf Engel das Zustandekommen. Ihm ist es wichtig, dass sich Schüler, die sich dafür interessieren, mit moderner Technik vertraut machen können. Der Praxisberater vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft: „In erster Linie sollen die Schüler dabei kreativ sein und Erfahrungen sammeln. Vielleicht lernen sie hier etwas kennen, was ihnen bei der späteren Berufs- und Ausbildungswahl zugute kommt.“

