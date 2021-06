Leisniger Arzt im Facebook-Chat

Leisnig

Offiziell leiden mehr als neun Millionen Menschen in Deutschland unter einer Inkontinenz. Da es den meisten Betroffenen jedoch unangenehm ist darüber zu sprechen, dürfte die Dunkelziffer höher liegen. Die Helios Kliniken Leisnig und Schkeuditz möchten in einem Facebook-Live-Chat am 30. Juni, dem Weltinkontinenztag, speziell auf das Tabuthema der weiblichen Harninkontinenz aufmerksam machen, über Behandlungsmöglichkeiten aufklären und Betroffene ermutigen, sich einem erfahrenen Mediziner anzuvertrauen und helfen zu lassen.

„Es ist wichtig, über das Problem zu sprechen, denn häufig kann die Inkontinenz gelindert oder sogar geheilt werden“, betont Dr. Yemenie Aschalew, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie an der Helios Klinik Leisnig. Auch wenn von „Blasenschwäche“ die Rede ist, ist meist ein gestörtes Zusammenspiel zwischen Harnblase, Schließmuskel der Harnröhre und Beckenbodenmuskulatur verantwortlich. Mediziner unterscheiden zwischen einer Belastungs- und einer Dranginkontinenz oder einer Mischform. Die Belastungsinkontinenz wird am häufigsten diagnostiziert. Bei plötzlicher Bewegung, Lachen, Husten, Niesen oder starker körperlicher Belastung kommt es zu einem ungewollten Urinabgang. Schuld ist ein ungenügender Harnröhrenverschlußdruck. Die Dranginkontinenz tritt am zweithäufigsten auf. Die Patientin leidet unter einem plötzlich auftretenden, kaum zu kontrollierendem Harndrang, der oft zu einer unkontrollierbaren Entleerung der Blase führt.

Eine Drang-Symptomatik ist typisch bei einer Harnwegsinfektion, kann aber auch bei neurologischen Erkrankungen auftreten. „Wichtig ist eine umfassende Diagnostik in einer spezialisierten Sprechstunde, um die Art der Inkontinenz zu erkennen und für die Patientin die beste Therapie auszuwählen“, ergänzt Dr. Aschalews Schkeuditzer Kollegin, Oberärztin Dr. Marina Schilinski. Häufig führen bereits konservative Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung, wie eine lokale Östrogenbehandlung der Scheide bei Hormonmangel, Beckenbodentraining bei Beckenbodenschwäche, Gewichtsabnahme bei Übergewicht oder auch spezielle Medikamente. Bringen diese Maßnahmen keine Linderung, gibt es alternativ verschiedene Operationsmethoden. Über all jene Möglichkeiten zur Verbesserung des „stillen Leidens“ klären Dr. Yemenie Aschalew und Dr. Marina Schilinski am Mittwoch, 30. Juni ab 17 Uhr in einem Facebook-Live-Chat auf. Betroffene und Interessierte sind dabei herzlich eingeladen, sich dazu zu schalten und über die Kommentarfunktion ihre Fragen zu stellen, die dann direkt von den beiden Experten beantwortet werden können. https://www.facebook.com/heliosleisnig

Von daz