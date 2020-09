Leisniger Ausreißer: Familie in Sorge, 14-Jähriger abgetaucht

Leisnig

Ein 14-jähriger Ausreißer aus Leisnig hält seine Familie in Atem. Besonders seine Mutter Nicole Ehrlich ist außer sich vor Sorge, seit ihr Sohn Kenny am Montag der vergangenen Woche verschwand.

Viele fiebern und fühlen mit

Zwischendurch in Stendal aufgegriffen, sollte er am Donnerstag wieder in Sachsen ankommen – mit dem Zug. „Es gab einen festen Termin, wo er erscheinen sollte“, sagt sie. „Doch dort tauchte er nicht auf.“

Viele fiebern und fühlen mit der Familie aus Leisnig, wo der Junge die Schule besucht. Zu seiner Familie meidet der Junge jede Art von direktem telefonischen Kontakt. Das schmerzt die Mutter besonders. Sie appelliert an ihren Sohn: „Wir vermissen dich, Kenny. Ich hab dich doch lieb...“

Dass sie weder von der Polizei noch vom Jugendamt etwas hört, wie es nun weiter geht, verunsichert die 34-Jährige sehr. Die Vermisstenanzeige bei der Polizeidirektion Chemnitz, zwischendurch aufhoben, ist wieder aktiv. Dies bestätigt Polizeisprecherin Jana Ulbricht auf Anfrage dieser Zeitung. Zu Details gebe die Polizei keine Auskunft, um die Suche nach dem Minderjährigen nicht zu gefährden.

In Stendal war der 14-Jährige bei einer fremden Familie aufgegriffen und dem dortigen Jugendamt übergeben worden. Es schien alles wieder in Ordnung zu kommen.

Sofort wieder verschwunden

Er sollte mit dem Zug nach Hause kommen, nutzte daraufhin offensichtlich die Möglichkeit, sofort wieder abzutauchen. Als möglicher Aufenthaltsort stand zwischendurch Berlin im Raum. Ob das stimmt, weiß niemand.

Es stellt sich die Frage, warum der Junge nicht nach Hause gebracht wurde, ohne wieder ausbüchsen zu können. Jana Ulbricht dazu: „Die Polizei ist dafür zuständig, nach Vermissten zu fahnden und sie zu finden. Handelt es sich um Jugendliche, werden sie nach dem Auffinden dem örtlichen Jugendamt übergeben.“

Die Polizei bringt keinen heim

Wie ein Jugendlicher dann wieder nach Hause kommt, dazu müssten sich die Angehörigen mit dem Amt verständigen. Die Polizei bringe ihn jedenfalls nicht heim.

Welche Rolle die Familie des Stendaler Freundes von Kenny in dem Fall spielt, ist momentan unklar. Nicole Ehrlich fragt sich: „Vor allem die Mutter muss das doch nachvollziehen können, wie es ist, wenn einer Mutter ihr Sohn weggenommen wird.“

Sie fragt sich, ob gegen die Familie vorgegangen werden müsste. Dazu ist unter Absatz 1 von Paragraf 235 im Strafgesetzbuch zur Entziehung Minderjähriger nachzulesen: „Mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List ... den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthält.“

Die Polizeisprecherin dazu: „Die näheren Umstände im konkreten Fall sind schwer einzuschätzen. Momentan stellt es sich so dar, dass sich der vermisste Leisniger freiwillig von daheim entfernte.“

Minderjähriger gehört in Obhut

Ausreißer seien in der Form im Polizeialltag keine Seltenheit, so Ulbricht weiter. Die Arbeit der Polizei konzentriere sich auf die Gefahrenabwehr: Ein Minderjähriger gehöre in die Obhut seiner Familie beziehungsweise des örtlichen Jugendamtes.

Dieses könne nötigenfalls einen Platz in einer Wohngruppe organisieren, falls ein Jugendlicher unter keinen Umständen zu Hause wohnen möchte. Sich auf eigene Faust zu entfernen beziehungsweise zu entziehen, sei keine Option.

