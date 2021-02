Leisniger Baby-Empfang wegen Corona verschoben

Leisnig

Normalerweise ist der Empfang der jüngsten Leisniger Erdenbürger um diese Zeit schon so gut wie durch, zumindest steht der Termin schon fest. Einen Baby-Empfang beim Bürgermeister hat es trotzdem dieses Jahr noch nicht gegeben. Das Rathaus darf nach wie vor außer mit Termin niemand betreten. Die Corona-Bestimmungen verbieten das. Was wird also in diesem Jahr, geprägt von den Corona-Bestimmungen, aus dem Leisniger Babyempfang werden?

„Leider hat es 2020 keinen Babyempfang gegeben wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Er wurde dann vergangenes Jahr auch nicht nachgeholt. „Dieses Jahr wäre der Termin eigentlich schon dran. Doch wir legen die Begrüßung lieber auf später, einfach mitten ins Jahr hinein“, hat er sich überlegt. „Dann sind es zwar keine Neujahrskinder mehr, neue Leisniger aber schon. Eine Begrüßung ist das allemal wert. Und für den Frühsommer rechne ich auch damit, dass es keine so strengen Kontaktbeschränkungen mehr gibt. Dieses Jahr gibt es auch schon mindestens drei kleine Jung-Leisniger“, wie Goth weiß.

2020 waren es insgesamt 58 Leisniger Babys, das Jahr zuvor 51. In etwa so viele kleine Neuleisniger erblickten zuletzt jedes Jahr das Licht der Welt und bereicherten die Einwohnerstatistik. 2016 habe es ein kleines Zwischenhoch gegeben mit 71 neugeborenen Leisniger Kindern, so der Bürgermeister weiter. Im Jahr 2009 waren es hingegen nur 41 Babys. In der Helios Klinik Leisnig kamen 2020 insgesamt 357 Kinder auf die Welt. Darunter waren zwei Zwillingspaare. Dies teilt Klinik-Sprecherin Juliane Dylus auf Anfrage mit. Sonst hatte es bis zu 500 Geburten pro Jahr in der Leisnig gegeben. Doch 2020 schlugen bereits vorübergehende Schließungsphasen der Geburtsklinik ins Kontor, so im Frühjahr. Auch hätten sich nach der Leisniger Entscheidung, dass die Väter zur Verhinderung einer Corona-Ausbreitung nicht mit zur Entbindung in den Kreißsaal dürfen, einige Elternpaare für andere Geburtskliniken entschieden. „Diese Babys fehlen nun in unserer Geburtenstatistik“, so Dylus.

2020 wurden in der Helios-Klinik Leisnig 191 Mädchen geboren und 166 Jungen. Insgesamt gab es 54 Sonntagskinder, und die Tage mit den höchsten Geburtenzahlen waren der 8. Juli und 17. Juni – an diesen beiden Tagen kamen jeweils fünf Babys zur Welt. Häufige Namen bei den Mädchen waren Matilda, Emma und Emilia. Bei den Jungennamen lagen Ben, Emil und Oscar weit vorn.

Von Steffi Robak