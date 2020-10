Leisniger Benefizgala – Musik für einen guten Zweck

Am Samstag findet die 19. Leisniger Benefizgala statt. Aufgrund der Corona-Pandemie empfiehlt der Veranstalter, die Eintrittskarten schon im Vorfeld zu kaufen. Denn der Platz in der St.-Matthäi-Kirche ist begrenzt. Doch für wen werden in diesem Jahr Spenden gesammelt?