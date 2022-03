Leisniger Blütenfest soll nun doch stattfinden

Leisnig

Gute Nachrichten kann der Verein Lebenszeit aus Leisnig verkünden: Das 60. Blütenfest kann in Zusammenarbeit mit der Stadt Leisnig, dem Hospizverein „Lebenszeit“ und dem Förderverein „Obstland“ e.V. nun doch, wie ursprünglich geplant, am 30. April und 1. Mai auf dem Markt in Leisnig stattfinden. Die aktuellen Lockerungen der allgemeinen Corona-Maßnahmen lassen dies nun glücklicherweise zu. Sollte sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändern und eine solche Veranstaltung dann doch nicht mehr stattfinden dürfen, ist eine Absage unumgänglich. Bis dahin freuen sich die Veranstalter aber erst einmal über den kulturellen Hoffnungsschimmer.

Benefizkonzert geplant

Aktuell erarbeitet die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Leisniger Vereinen die Details für das zweitägige Rahmenprogramm auf dem Markt. Eins steht aber schon jetzt fest: Die traditionelle Blütenfest-Abendveranstaltung am Sonnabend, 30. April, wird mit prominenten Überraschungskünstlern als Benefizkonzert zum zehnjährigen Bestehen des Hospizvereins „Lebenszeit“ und dem zugehörigen Hospiz veranstaltet.

Corona-Fälle in Sittener Grundschule

Erst im Februar verkündete die Stadt, dass das Blütenfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Grund dafür war das hohe Infektionsgeschehen in der Grundschule Sitten. Sowohl unter den Schülern als auch im Lehrerkollegium gab es Corona-Fälle. Die Sittener Schüler sorgen aber traditionell für das Eröffnungsprogramm des Festes. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sagte damals: „Nach den Winterferien ist das Aufholen von Schulstoff wichtiger als das Proben für die Blütenfest-Eröffnung.“

Von LVZ