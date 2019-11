Leisniger Burg lockt mit freiem Eintritt

Leisnig

Geld für die Eintrittskarte musste am Wochenende kein Besucher der Burg Mildenstein auf den Tresen legen. Aber wer seine Postleitzahl im Kopf hatte, konnte sie dem Kassenpersonal mitteilen. Und so wusste Annett Böhmer an der Kasse gut Bescheid, woher die Besucher am Wochenende so kamen. „Es sind überwiegend Einheimische aus der Region Döbeln“, sagt die Assistentin Veranstaltungsmanagement auf der Burg Mildenstein. Im Gespräch mit der DAZ begrüßte sie nebenbei Leute, die extra aus Leipzig nach Leisnig kamen, um sich die Burg anzuschauen.

Mit dem „Tag der offenen Tür“ beendete die Burg Mildenstein die diesjährige Saison. Ab jetzt hat sie nur noch an Sonn -und Feiertagen auf. Am Wochenende war zudem letztmalig die Gelegenheit, die Sonderausstellung „Retten.Schützen.Bergen.Löschen“ zu besichtigen. Sie zeigt die Geschichte der Leisniger Feuerwehr, die sich aus dem Turnverein entwickelt hat. Neben allerhand originalen Feuerwehr-Gerätschaften, wie Löscheimer aus Hanfgewebe und diverse handbetriebene Spritzen, zeigt eine Schautafel auch die Löschfahrzeuge der Wehr, wobei das TLF 24 das ungewöhnlichste sein dürfte. Denn das war der Feuerwehr-Umbau des Russen-Lasters Sil 131, der zwar sehr geländegängig war, aber Unmassen an Benzin brauchte. Diese Fahrzeuge hatten nämlich Ottomotoren. Um die 40 Liter Sprit genehmigten sich diese Motoren auf 100 Kilometer. Aber Greta war ja noch nicht mal geboren, als die Leisniger Kameraden mit dem Sil zum Einsatz fuhren. Die Kuratorin Almut Zimmermann hat sich intensiv mit der Leisniger Feuerwehrgeschichte beschäftigt. Unterstützt vom Leisniger Geschichts- und Heimatverein ist eine moderne und familienfreundliche Sonderausstellung entstanden.

November-Blues auf der Burg Ab sofort bis zum 28. März 2020 hat die Burg Mildenstein an Sonn -und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen sind auf Anfrage trotzdem möglich. Die mittelalterlichen Kochprogramme müssen ebenfalls vorher gebucht werden. In den Winterferien wird es wieder ein Ferienprogramm geben. Zum „Blues im Herrenhauskeller“ am 15. November gibt es bereits Karten im Vorverkauf auf der Burg sowie im Gästeamt Leisnig und im Online-Shop. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, es veranstaltet der Mittelsächsische Jugendverein. Die Karten kosten zwölf Euro das Stück. www.burg-mildenstein.de

Aber nicht nur wegen der Sonderausstellung lohnte sich ein Besuch auf Mildenstein. In den vergangenen Jahren hat der Freistaat die Burg ordentlich auf Vordermann gebracht. Das Herrenhaus bietet eine interaktive Ausstellung zum Thema Hof der jungen Herrschaft, die mittelalterliche Schwarzküche ist funktionstüchtig wiederhergestellt worden. Der freigelegte Burgbrunnen bietet faszinierende Blicke in 61 Meter Tiefe. „Dies sind nur ein paar wenige Gründe, einmal wieder die Burg Mildenstein zu besichtigen und zu schauen, was sich hier Neues entwickelt hat“, sagte Burgherrin Susanne Tiesler, als sie zum Tag der offenen Tür einlud. Und das ließen sich viele Besucher am Wochenende nicht zweimal sagen. „Wir sind ausgesprochen überrascht und sehr zufrieden, wie viele Leute gekommen sind“, sagt Annett Böhmer. Seit sehr langer Zeit hat die Burg Mildenstein am Wochenende wieder einen Tag der offenen Tür veranstaltet und die Resonanz war trotz des weniger schönen Wetters sehr positiv. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere Appetit bekommen, das Leisniger Wahrzeichen mit den mittelalterlichen Wurzeln erneut zu besuchen.

Los ist im November aber trotzdem mindestens noch einmal etwas. Am 15. spielen Slide Riders zum „Blues im Herrenhauskeller“ – das ist schon eine traditionelle Veranstaltung und fester Bestandteil des Jahresprogramms auf der Burg. Die „Slide Riders“ sind zwei Musiker aus Berlin, die sich schon ewig kennen und seit über zehn Jahren zusammen spielen. Inspiriert durch verschiedene Generationen von Bluessängern wie Robert Johnson, Muddy Waters und J.J. Cale, spielen sie ihre eigenen, frisch klingenden Interpretationen. Die Zuhörer erwarten neue Arrangements, viel Improvisation und diverse Eigenkompositionen.

Von Dirk Wurzel