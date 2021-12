Leisniger Chroniken Chance auf größere Auflage  

Leisnig

Kommt der Leisniger Ferdinand Schellenberg doch n0ch zu seinen verdienten Chronisten-Ehren? 1842 erschien die von ihm verfasste Stadtgeschichte als „Chronik von Leisnig“. Doch sie geriet in Vergessenheit. Horst Ries hat sie jetzt transkribiert – und stieß auf einen üblen Abschreiber.

Plagiator mit Erfolg

Ein gewisser Daniel Sparschuh schrieb bei Schellenberg kräftig ab und veröffentlichte 1857 unter dem Pseudonym Eduard von Mildenstein das in weiten Teilen als Plagiat zu bezeichnendes Machwerk – mit einem Maß an Erfolg, das ihm offenbar nicht gebührt.

Das fand der gebürtige Leisniger Horst Ries heraus. Und das Ergebnis seiner Forschungen ist nicht ohne Brisanz. Eine größere Auflage beider Chronika, Der Schellenberg- und der Mildenstein-Chronik, blieben jedoch bisher aus – aus finanziellen Gründen, wie Ries bedauert. Er wolle das finanzielle Risiko für den Druck einer größeren Auflage nicht tragen. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Angelegenheit.

Leserin sucht Weihnachtsgeschenk

Die Veröffentlichung über die Urheberrechtsverletzung in der Leisniger Historie hatte ihre Folgen: Eine Leserin erinnerte sich an den Beitrag. Um ihrem historisch interessierten Ehemann eine Freude zu bereiten– und zwar am besten noch zum Weihnachtsfest – fragte sie nach eventuellen Druckerzeugnissen, und zwar beim Geschichts- und Heimatverein von Leisnig.

Dessen Vorsitzender, Uwe Reichel, möchte sich nun vorsichtig herantasten, ob denn Horst Ries prinzipiell zu einer Drucklegung bereit wäre, wenn der Geschichts- und Heimatverein mit dahinter steht.

Heimatverein tastet sich ran

Reichel dazu: „Wenn sich schon jemand die Arbeit gemacht hat, sollte es auch als Buchform vielleicht in größerer Stückzahl erwerbbar sein. Wie der Verein sich da vielleicht einbinden kann, muss natürlich zuvor mit dem Autor diskutiert werden. Und dann ist auch der Vereinsvorstand mit im Boot, wenn es eine solche Entscheidung zu treffen gilt.“

Nicht das erste Projekt

Das erste Mal wäre das jedenfalls nicht, dass der Heimatverein sich für derartige Veröffentlichungen engagiert, hatte es doch auch in der Vergangenheit schon mehrere Projekte gegeben, in denen sich Akteure um das Übersetzen beziehungsweise Transkribieren historischer Schriften wie Chroniken verdient machten.

Zu früheren Burg- uns Altstadtfesten wurden die Chroniken dann jeweils am Stand vom Heimatverein erstmals öffentlich verkauft – ein schöner Anlass für eine Erstveröffentlichung.

Autor prinzipiell interessiert

Wie das jetzt mit der neuen Arbeit an der Schellenberg- sowie der Mildenstein-Chronik bestellt ist, wird sich noch zeigen. Prinzipiell, so lässt Horst Ries durchblicken, würde er sich darüber freuen, wenn seine jüngsten Arbeiten dazu einem breiteren Publikum zugänglich gemacht würde.

Auf sein Copyright wolle er ohnehin weitgehend verzichten und die Herausgabe unter CreativeCommons-Lizenz vornehmen. Die digitale Form, so Ries, habe den Vorteil, dass man darin per Stichwort nach konkreten stellen suchen kann. Ihm schwebe vor, einen digitalen Datenträger dem Buch beizulegen.

Jetzt müssen also beide Seiten nur noch einen gemeinsamen Weg für einer Veröffentlichung finden. Und das wollen sie nach eigenem Bekunden ganz in Ruhe anbahnen, sich vielleicht zu Beginn des kommenden Jahres zu einem Gespräch treffen. Das bedeutet: Für das diesjährige Weihnachtsfest wird es noch nichts werden mit einer neuen, von Horst Ries bearbeiteten Schellenberg- oder Mildenstein-Chronik.

Von Steffi Robak