Leisniger Feuerwehr:  Erster Einsatz auf Autobahn A14 

Leisnig

Am Sonnabend wird das neue Gerätehaus der Leisniger Feuerwehr in Bockelwitz eingeweiht. Interessierte Bürger sind ab 12 Uhr vor Ort willkommen.

Bei mehreren geführten Besichtigungen können sie sich ein Bild davon machen, unter welchen Bedingungen die Feuerwehrleute ab jetzt am neuen Standort arbeiten.

Erster Einsatz: Autobahn 14

Bezugsfertig war das neu gebaute Depot bereits vor etwa einem Jahr. Die Einweihung hatte sich jedoch hinausgezögert, unter anderem, weil die Corona-Bestimmungen mit ihren Kontaktbeschränkungen zu größter Vorsicht mahnten.

Mitte September diesen Jahres sind nun die Feuerwehrleute in das neue Domizil gezogen, waren am vergangenen Wochenende auch schon im Einsatz, bei einer Ölspurbeseitigung auf der Autobahn A14.

Drei rote Autos schon in der Halle

Das Gerätehaus am neuen Standort in Bockelwitz ist der Autobahn als Einsatzort wesentlich näher. Zudem verkürzen sich die Ausrückezeiten in die nördlichen Ortsteile der Kommune. Drei Fahrzeuge sind nun im Depot stationiert: Ein Tanklöschfahrzeug, das zuvor in Leisnig stand, ein Tragkraftspritzenfahrzeug vom früheren Standort Naundorf sowie ein Löschfahrzeug vom Standort Beiersdorf.

Besichtigung möglich

Vorrangig aus den Ortswehren Beiersdorf, Clennen und Naundorf rekrutiert sich die Besetzung des neuen Depots. Abgesehen von den Besichtigungen läuft am Sonnabend ein großer Teil der Veranstaltung im Freien ab. Auf Abstand wird geachtet. Es soll ein Mund-Nase-Schutz mitgebracht werden. Es gibt Kontaktnachverfolgung.

Von Steffi Robak