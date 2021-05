Leisnig

Es hätte klappen könne am Freitag: Im Beratungszentrum Lebenszeit an der Chemnitzer Straße von Leisnig ist alles organisiert, damit 180 Imfpwillige ihre Spritze hätten bekommen können. Doch als der Arzt Dietrich Fischer die dafür bestellten Impfdosen in der Apotheke am Markt abholen will, heißt es dort: Es wird nicht für alle reichen, sondern nur für 70 Menschen.

„Das hat mich geschockt“, so der Mediziner, denn als es von offizieller Seite hieß, ab jetzt könnten sich alle Imfwilligen, ohne Einteilung in Priorisierungsgruppen,vom Hausarzt impfen lassen, war klar: Jetzt wird das auch im Beratungszentrum Lebenszeit angeboten. „Dass jetzt dafür der Impfstoff gar nicht reicht, ist ein echtes Fiasko“, so Fischer. Er wendete sich sofort per Email an die Kassenärztliche Vereinigung sowie an das Sächsische Sozialministerium, wies auf die missliche Lage hin und bat um Klärung – bisher erfolglos.

„Derweil haben bei uns die Leute massenweise angerufen, um sich für einen Impftermin am Freitag anzumelden“, erläutert seine Frau Diana Fischer aus dem Vorstand des Vereins Lebenszeit. Der Verein stellt die Räume der Beratungsstelle in der Stadt für das Impfen zur Verfügung. Die Räumlichkeiten seien dafür besser geeignet.

„Die Termine für Freitag waren am Montag innerhalb von zwei Stunden vergeben“, schildert sie. „Die Nachfrage war riesig, aber leider nicht die Impfstoff-Lieferung. Uns wurde vorige Woche versprochen, der Impfstoff kann in ausreichender Menge ohne Begrenzung bestellt werden. Aber geliefert wurde gerade mal ein Drittel der Bestellmenge.“

Da der Impfstoff von BioNTech nur für die Zweitimpfungen geliefert werde, diese und auch nächste Woche, hatten Fischers gehofft, mit dieser Aktion voranzukommen. „Unser Landkreis ist einer mit den höchsten Inzidenz-Werten. Warum wird dann nicht die Liefermenge des Impfstoffs hier erhöht und vorrangig in Mittelsachsen geimpft? Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Und für die Leute, die bei uns auf der Matte stehen und geimpft werden möchten, erst recht nicht. Immerhin hat es die Politik versprochen.“

Und nun wird in Leisnig wie folgt geimpft: Am Freitag kommen die wenigen Leute dran, an die dafür ein Termin vergeben werden konnte. Danach geht es weiter am Mittwoch, 26. Mai von 14 bis 16 Uhr und am 2. Juni von 14 bis 16 Uhr. Freie Termine dafür werden vergeben über die Telefonnummer 034321 /12621.

„Wir hoffen auch auf eine Lieferung von Johnson und Johnson. Das ist einfacher zu organisieren, da dieser Impfstoff nur einmal verabreicht werden muss“, so Fischer weiter. „Wirklich planen können wir erst, wenn der Impfstoff in unserem Kühlschrank steht. Das macht es insgesamt nicht unbedingt einfacher.“

Das Testzentrum Lebenszeit verkürzt außerdem ab sofort seine Öffnungszeiten und wird nur noch mittwochs von 9 bis 10 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr testen. Der Montag entfällt. So kann sich das Beratungs- und Schulungszentrum Lebenszeit wieder mehr seinen originären Aufgaben widmen. „Deswegen fahren wir Schritt für Schritt das Testen zurück. Der erste Aufbau-kurs in Nachbarschaftshilfe konnte bereits stattfinden“, so Diana Fischer.

Von Steffi Robak