Leisnig

Mehr als zweieinhalb Monate nach Beginn der Bauarbeiten undnach mehr als vier Wochen Vollsperrung kann am Freitag der Verkehr wieder über die Johannistalstraße in Leisnig rollen. Das teilt die Veolia, die für die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW) mit der Erneuerung des Trinkwassernetzes an der Straße zugange ist, mit. Der Verkehr wird jedoch wohl noch ein paar Wochen länger eingeschränkt bleiben.

Weitere Arbeiten erforderlich

„Bis Mitte September müssen unter anderem die Hausanschlüsse im oberen Bereich der Baustelle erneuert werden“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. In der kommenden Woche sei zudem geplant, die Trinkwasserleitung im Poetenweg in das neue Versorgungssystem Johannistalstraße einzubinden. Eine Vollsperrung ist dafür jedoch nicht mehr von Nöten. Stattdessen wird die Strecke halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel zum Einsatz kommen.

“Außerdem werden jetzt die restlichen Hausanschlüsse im unteren Bereich der Baustelle in Richtung Olbrichtplatz nach und nach an die neue Trinkwasserleitung angeschlossen”, erklärt Torsten Richter, zuständiger Projektleiter bei der Veolia.

Doch auch damit ist es noch nicht getan. Parallel wird nämlich die Einbindung der Johannistalstraße in das System der Georg-Friedrich-Händel-Straße umgesetzt. „Erst zum Abschluss des Gesamtvorhabens ist die Einbindung am Guckenweg vorgesehen“, heißt es von Seiten Veolias. Richter informiert zudem darüber, dass noch Hydranten installiert beziehungsweise zurückgebaut und verschiedene Oberflächen wiederhergestellt werden müssen.

Die Investition in das neue Leitungssystem sei laut DOWW-Geschäftsführer Stephan Baillieu notwendig, um auch in Zukunft hohe Trinkwasserqualität liefern zu können. Der bisherige, noch aus Grauguss bestehende Leitungsbestand stammt noch aus dem Jahr 1964.

Von André Pitz