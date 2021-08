Leisniger Johanniter helfen im Hochwassergebiet

Leisnig

Was kann sie leisten, eine schnelle Einsatzgruppe? Bei der Johanniter-Unfall-Hilfe Leisnig beantwortet sich die Frage am Beispiel von spontaner Hilfe bei Rettungsdienstfahrten. „In diesem Jahr sprangen wir mit einem Rettungsfahrzeug schon 28mal ein“, schildert Martin Wagner. Der Zugführer und Leiter der schnellen Einsatzgruppe schildert: „Breitet sich das Corona-Virus schnell aus, werden häufigere Rettungsfahrten nötig. Danach dauern Reinigung und Desinfektion der Fahrzeug lange. Wir stehen als Ersatz bereit.“

Auch wenn bei Bränden viele Menschen betreut werden müssen, wie zuletzt in Döbeln Nord, werden sie hinzugezogen. Doch Wagner sagt auch: „Uns ehrenamtlichen Helfern fehlt die Lobby – bei den Arbeitgebern, und teils in der Politik.“ Als jüngstes Großereignis rief die Überflutung großer Gebiete Westdeutschlands die Leisniger auf den Plan.

Unter Federführung des Deutschen Rotes Kreuzes Hainichen reisten am 21. Juli neun Männer und Frauen nach Sinzig, eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz, als Sondereinsatzgruppe Verpflegung mit Feldküche, einem Gerätewagen für Betreuung, zwei Mannschaftstransportwagen und einem Kühlanhänger. Ihre Mission: „Die Essensversorgung der Menschen, die ihr Zuhause verloren haben beziehungsweise mit dem Aufräumen zu tun haben. 800 bis 1200 Portionen waren täglich zu kochen.

Für sechs Tage waren die Leisniger dorthin beordert. Die Behörden beantragten eine Verlängerung auf neun Tage, so Wagner. Er selber sei nicht mit im Einsatz gewesen. „Doch die Einsatzkräfte berichten von durchweg positiver Resonanz. Von denen, die Hilfe benötigten, erfahren wir Wertschätzung.“ Derartige Zahlen und Fakten flankieren jüngst den Leisnig-Besuch der SPD-Politiker Petra Köpping, Sächsische Sozialministerin für Soziales, und Henning Homann, sächsischer Landtagsabgeordneter.

Die Johanniter machen deutlich: Die gewünschte Wertschätzung ist kein Selbstzweck. Schließlich werden Einsätze wie im Hochwassergebiet koordiniert über das Bundesministerium des Inneren. In Leisnig sprachen Köpping und Homann unter anderem mit Dirk Roscher vom Vorstand des Regionalverbandes Meißen/Mittelsachsen und Dietmar Link, hauptamtlicher Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie kennen sich von Homanns „Blaulichtkonferenz“. Roscher verdeutlicht: „Meist sind ehrenamtlich Engagierte schon in ihrem Beruf in kritischer Infrastruktur beschäftigt, beispielsweise im Gesundheitswesen. Dort sind sie unabkömmlich. Wir müssen breiter aufgestellt Menschen dafür gewinnen, sich zu engagieren.“

Roschers Anregungen: Bezahlten Bildungsurlaub für ehrenamtliche Helfer, damit sie für ihre Ausbildung nicht Urlaub nehmen müssen. Wer einen Führerschein für einen Lkw erwerben will, soll das stärker als nur mit bisher 1000 Euro aus öffentlichen Mitteln finanziert bekommen. Roscher: „Zum Ehrenamt müssen Menschen motiviert werden. Dort kann und muss Politik helfen, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Die schnelle Einsatzgruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe Leisnig mit 50 Mitgliedern und elf Fahrzeugen ist der Einsatzzug 2 vom Regionalverband Meißen/Mittelsachsen. Neben Leisnig gibt es im Landkreis Mittelsachsen noch den Einsatzzug Döbeln-Hainichen mit Sitz in Hainichen und den Einsatzzug Freiberg mit Sitz in Freiberg.

Von Steffi Robak