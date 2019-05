Leisnig

Es war einmal eine Kita in Leisnig, die lange Zeit auf einen hohen Besuch wartete. Eines Tages war es endlich so weit, Märchenfee Lia reiste von dem fernen Land Dornreichenbach in die schöne Burgstadt.

Die Märchenfee Lia verzaubert die Kinder der Kita "Sonnenschein" in Leisnig Quelle: privat

Die Kinder der Kita „Sonnenschein“ erleben jeden Tag kleine Abenteuer, aber als Lia da war, durften sie in andere Rollen schlüpfen. Dafür brachte die Fee Kostüme mit. Sie waren Rumpelstilzchen, König oder Müllerstochter. Selbst ein Fanfarenzug hat nicht gefehlt. Unter den Zuschauern, Eltern und Großeltern, sei ein Knistern zu erahnen gewesen. Geendet hat das Mitmach-Märchen mit einer Hochzeit und erfreuten Kindern.

Von Nicole Grziwa