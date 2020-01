Leisniger Lebenszeit zieht in die Hundert

Leisnig

In der Hundert regt sich was: Die Geschichte des markanten Eckhauses an der Chemnitzer Straße von Leisnig bekommt eine neue Facette: Das Beratungszentrum vom Verein Lebenszeit zieht dort ein.

Momentan wird noch gebaut, der Fußboden wird verlegt. Ein neues kleines Büro gleich rechts hinterm Eingangsbereich ist schon fertig. Es wird am nächsten Mittwoch, 5. Februar, eröffnet.

Weitere Räume bis Anfang April

Ab dem 1. April, so der Plan von Diana Fischer vom Vereinsvorstand, soll ein weiteres Büro im hinteren Bereich der Räumlichkeiten sowie ein Gemeinschaftsraum nutzbar sein. Darin finden etwa 20 Gäste Platz, für Seminare, Kurse und anderer Veranstaltungen. Eine kleine Teeküche soll zudem ebenfalls nutbar sein. Peter Arnold, Eigentümer des Gebäudes, steckt mitten in den Bauarbeiten und freut sich, dass die Räume wieder eine Nutzung bekommen, „und das auch noch dazu so für sie einen schönen Zweck“, sagt er.

Das Eckhaus beherbergte lange „Lamms Eck“, einen kleinen Kaufladen mit angeschlossenem Imbiss, wo legendär-lecker gekocht wurde. Zuletzt dienten die Räume nach einem Brand des Friseursalons Elite als Ausweichobjekt. Dort wurde die Kundschaft frisiert, bis die Räume in der Colditzer Straße nach der Sanierung des Hauses wieder bezogen werden konnten.

Der Verein Lebenszeit zieht mit dem Beratungszentrum in die Hundert. Quelle: Steffi Robak

Vor einigen Wochen kam dann der Vorstand vom Lebenszeit-Verein auf Peter Arnold zu und fragte, ob er sich den Verein als neuen Mieter vorstellen könne. Diana Fischer sagt: „Am jetzigen Standort neben dem Solemed im früheren Kaufhaus Fink wurde für all das, was wir anbieten möchten, nach und nach der Platz knapp.“

Von dem Beratungsbüro aus wird unter anderem der Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter für den ambulanten Hospizdienst koordiniert .Zudem dient die Beratungsstelle als Anlaufpunkt für jene, die Rat und Unterstützung benötigen, weil sich ein Angehöriger auf seinen letzten Weg begibt.

Wachsender Bekanntheitsgrad erhofft

„Schon jetzt stelle ich fest: Seit wir hier am neuen Standort werkeln und schon die ersten Einrichtungsgegenstände hin und her tragen, fragen immer wieder Leute nach, was überhaupt unser Betätigungsfeld ist.“ Fischer verspricht sich von dem Umzug demnach auch einen wachsenden Bekanntheitsgrad des Vereins.

Am Mittwoch können ab 10 Uhr alle in der Hundert vorbei kommen zu eine Tasse Kaffee, die sich in den ersten schon fertigen Räumen umsehen möchten.

Am Dienstag, lädt der Verein zu einem nächsten offenen Abend ein, zu dem Zeitpunkt noch in das Stadtgut in der Kirchstraße. Gesprochen wird über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Fischer: „Das sind Themen, bei denen derzeit noch große Unsicherheit herrscht." Die Referentin kommt vom Betreuungsverein Mittweida.

Von Steffi Robak