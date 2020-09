Leisniger Mutter glücklich: 14-jähriger Ausreißer zurück – Wer unterstütze ihn?

Leisnig

Polizeibeamte haben den seit Montag vermissten 14-Jährigen aus Leisnig gefunden. Aufgegriffen wurde er in Stendal in der Wohnung von fremden Leuten. „Ich bin erleichtert, dass mein Sohn gefunden ist “, sagt die 34-jährige Mutter des Jungen, „vor allem: Er ist gesund.“

Mutter will Umstände geklärt haben

Dennoch mache sie sich weiterhin Sorgen, will die Umstände geklärt haben, unter denen ihr Sohn die Zeit seit Montag verbracht hat. Vor allem möchte sie wissen, welche Personen einen Anteil daran haben, dass er sein Zuhause verlassen hat und nicht wiederkam.

Für eine direkte Kontaktaufnahme per Telefon seitens des Elternhauses war er nämlich zuletzt nicht mehr erreichbar. „Das kann ich nur schwer beschreiben, was in der Zeit in mir vorging“, sagt die Mutter. „So etwas ist die Hölle.“

Schnell ein ungutes Gefühl

Bereits Montagfrüh habe sie ein ungutes Gefühl gehabt. Zwar habe sich ihr Sohn wie sonst auch morgens verabschiedet, um zur Schule zu gehen. Ein Blick aus dem Fenster ließ sie stutzen: Ihr Sohn bog in Richtung Bahnhof ab statt in Richtung Stadt, zur Schule.

„Ich habe ihn noch auf seinem Mobiltelefon angerufen und gesagt: Das ist aber nicht die richtige Richtung zur Schule, doch er beschwichtigte mich, ich könne ihm vertrauen.“

Trotzdem setzte sie sich ins Auto, fuhr zum Bahnhof – da war der letzte Zug gerade abgefahren. Ihre nächste Nachfrage in der Schule ergab: Dort war ihr Sohn nicht. „Da war mir klar: Hier läuft gerade etwas ganz schief." Sie gab die Vermisstenanzeige auf – die Zeit des Hoffens und Bangens begann. Schlimm für sie: Ihr Sohn reagierte nicht mehr auf Versuche, ihn telefonisch zu erreichen.

In sozialem Netzwerk kennen gelernt

Für sie liegt nahe: Ihr Junge lernte über ein soziales Netzwerk eine Person kennen, mit welcher er sich mutmaßlich auch am Wochenende in Leisnig traf. Möglicherweise schmiedeten sie einen Plan, zusammen durchzubrennen. „Was oder wer auch immer damit in Verbindung steht – es ist unverantwortlich, einen Minderjährigen dazu zu bewegen oder zu unterstützen, sein Elternhaus zu verlassen“, sagt die Mutter.

Momentan befinde sich ihr Sohn in der Obhut des Jugendamtes, in einer Einrichtung im Raum Stendal. Sie wünscht sich, dass er bald in Leisnig mit der nötigen Ruhe wieder in sein Leben einsteigen, die Familie alles aufarbeiten kann.

Zuvor in Familie auf dem Rummel

Seine Familie, neben der Mutter zwei jüngere Brüder, der Stiefvater und auch die Großeltern hätten ihn sehr vermisst. Am Sonnabend waren sie in Familie in Leisnig auf dem Rummel an der Muldenwiese gewesen. Am Sonntag erzählte ihr Sohn daheim, er habe wen kennen gelernt. Am Montag war dann nichts mehr wie zuvor.

Von Steffi Robak