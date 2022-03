Leisniger Verein hilft  Hunden und Katzen aus und in der Ukraine

Leisnig/Mühlau

In Zusammenarbeit mit dem Tierarzt Dr. Gennadiy Masyutkin, der eine Praxis im mittelsächsischen Mühlau (bei Burgstädt) betreibt, startet derLeisniger Tierschutzverein erneut eine Hilfsaktion für Tiere in der Ukraine und Tiere, deren Besitzerauf der Flucht sind.„Wir bitten darum, nur Nass- und Trockenfutter für Hunde und Katzen sowie eventuell ein paarDecken sowie Hundehalsbänder und -leinen abzugeben“, informiert Simone Landgraf vom Tierschutzverein Leisnig und Umgebung. Die Sachspenden werden imLeisniger Tierheim, Am Eichberg 11, wochentags von 13 bis 16 Uhr entgegengenommen. Außerhalb der Zeitenkann das Futter vor dem Tor abgestellt werden. Es werde regelmäßig aufs Tierheimgelände gebracht.Sobald genügend der genannten Hilfsmittel zusammen gekommen sind, bringt Dr. Masyutkin das Futter selbst in die Ukraine. Er hat schon mehrereFutterspenden überbracht.

Von daz