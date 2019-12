Leisniger Weihnachtsmarkt: Traditionell im Märchenland

Leisnig

Vor allem rund um die St. Matthäi-Kirche geht es dieses Wochenende in Leisnig sehr weihnachtlich zu. Beginn war bereits am vergangenen Freitag, dem Nikolaustag. Für den Weihnachtsmann daher ein guter Grund, direkt mal selber vorbei zu schauen und die Kinder zu begrüßen.

Die fünfjährige Sophie aus Leisnig freut sich über ihr Treffen mit dem Weihnachtsmann. Quelle: Vanessa Gregor

Während die Grundschüler aus Leisnig noch ein Chorkonzert zum besten gaben, folgte daraufhin eines der Highlights des Weihnachtsmarktes: das Anschneiden des Leisniger Riesenstollens. Ebenfalls Programm wurde auf der Burg Mildenstein geboten: Die „Winterburggeschichten“ lockten dort die Besucher an.

Klaus-Dieter Reißmann zeigt Schmiedekunst

Dem Wind entfliehen können die Gäste an allen drei Tagen an der Hütte von Klaus-Dieter Reißmann. Der Leisniger organisiert nicht nur vieles um den Weihnachtsmarkt herum, sondern zeigt an seinem Stand auch alte Schmiedekunst, ganz ohne moderne Technik. Mit einem Blasebalg und heißer Glut zeigt er die Grundlagen der alten Schmiedekunst. Wie lange genau Reißmann schon beim Leisniger Weihnachtsmarkt dabei ist, zählt er nicht mehr. „Zehn Jahre mindestens, vielleicht ein bisschen länger“, heißt es von ihm. Reißmann ist es unter anderem zu verdanken, dass es rund um die Leisniger Kirche und das Stadtgut drei Heiztonnen gibt, an denen sich viele Menschen tummelten. Und neu sind in diesem Jahr auch die Schmuckbögen aus Holz in den Giebeln der kleinen Hütten. „Ja, die habe ich auch gemacht, es sollte da oben ein bisschen schöner aussehen“, erklärt der 68-Jährige bescheiden. „Meine Frau hat aber auch viel dazu beigetragen!“

Fröhliche Stimmung rund um die Uhr

Besinnliche Musik gibt es besonders auf der Bühne des Weihnachtsmarktes. Für Partyfreunde war am Sonnabend wohl die Band „Schlagerfeuer“ ein Höhepunkt. Vorher konnte sich an den vielen Buden gestärkt werden: Bratwurst, Crepes und Glühwein waren angesagt. Birgit und Regina aus Leisnig sind besonders vom Birnenglühwein und der guten Stimmung angetan. „Wir sind jedes Jahr dabei und der ist neu. Sehr lecker!“ Und auch Birgit Lehnhardt, die extra aus Langenau kam, empfindet die Stimmung auf den Leisniger Weihnachtsmarkt als ganz besonders. „Es ist sehr besinnlich und gemütlich.“ Ihr gefällt die überschaubare Größe des gut besuchten Weihnachtsmarktes. Besonders Vereine nutzten hier die Chance, sich vorzustellen und Spenden für die Vereinskasse zu sammeln.

Wer dem Trubel ein klein wenig den Rücken kehren wollte, der besuchte einfach das Stadtgut. Dort gab es Waffeln, es wurde geklöppelt und gebastelt. Und wer dabei noch nicht so richtig in festliche Stimmung kam, der konnte in der Stadtbibliothek weihnachtlichen Geschichten am Kamin lauschen.

Von Vanessa Gregor