Leisniger fühlen sich von Corona-Kundgebungen gestört

Leisnig

Die Leisniger fühlen sich von den Kundgebungen auf dem Markt gestört. So hält eine Anruferin* am kirchlichen Feiertag Pfingstmontag die Beschallung mit politischer Propaganda für unerträglich. Beobachter nehmen an weiteren Details Anstoß, wie an der Verwendung vom Leisniger Stadtwappen. Laut einem Leser* erwecke das den Eindruck, die Veranstalter hätten die Stadt hinter sich. Ähnliches äußert CDU-Stadtrat Rüdiger Schulze (CDU). Das sei eine nicht tolerierbare Grenzüberschreitung. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) kündigte an, dass das Umfeld der Kundgebungen, insbesondere der Pavillon, eine Rolle spielen soll bei der Genehmigung. Über die Verwendung des Wappens bestimmt die Kommune. „Das regelt eine Satzung“, so Goth. Es werde geprüft, ob die Verwendung untersagt werden kann.

Ein Beobachter* der Veranstaltungen fragt, warum sie nicht verboten werden wie anderswo. „Vorgaben wie Abstandhalten sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes werden permanent missachtet.“ In Leisnig genüge es, den Teilnehmern die Abstands- und Hygieneregeln vorzulesen. „Das kumpelhafte Auftreten der zahlreichen Polizisten wirkt auf mich überzeugend deeskalierend, doch wie lange soll das noch so gehen?“

Die Veranstalter stellen zudem Jugendliche und Kinder in den Vordergrund, zum Teil als Redner. Auch bekommen die „Kinder-Demos“ an den Sonntagen Unterhaltungs-Charakter. „Den Eltern wird suggeriert: Wenn eure Kinder eine schöne Zeit haben wollen, lasst sie teilhaben.“ Das locke Adressaten für die politisch-ideologischen Inhalte an.

Bei den Veranstaltern montags und sonntags handelt es sich um vernetzte beziehungsweise identische Personen, bestätigt André Rydzyk, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. „Wir haben im Blick, wer sich auf diversen Kanälen verbindet.“ Dass Kinder in derartige Aktivitäten einbezogen werden, sei seit Ende vergangenen Jahres zu beobachten. „Das soll Bürgernähe erzeugen. Mit Kindern und Senioren werden Emotionen geweckt.“

Der Leser weiter: „Ich möchte nicht, dass Kinder, die mit ihren Eltern diese Demos besuchen, meinen Kindern hinterher die Politik erklären – schon gar nicht mit dieser Ideologie. Dass ein Akteur dieser Kundgebungen (Christian Fischer – Anmerkung der Redaktion) zumindest eine Neonazi-Vergangenheit hat, wurde bereits berichtet. Dass der Partei-Vorsitzende von „Freie Sachsen“, Martin Kohlmann, ein Neonazi ist, darf man sicherlich auch so sagen. Und diese Partei bietet sowohl die Struktur für die sachsenweiten Proteste als auch ein Angebot an rechtsextremem Gedankengut. Eine Fahen mit ihrem Emblem weht auf dem Leisniger Markt.“ Das Landratsamt Mittelsachsen als Veranstaltungsbehörde äußert sich auf Anfrage: Das Sächsische Sonn- und Feiertagsgesetz schränke zwar das Versammlungsrecht ein, aber nur in eng gestecktem Rahmen. Demnach sind in der Nähe von Kirchen und anderen Gebäuden, die religiösen Zwecken dienen, alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören.

Die Teilnahme von Kinder an Demonstrationen könne nicht per se verboten werden. Das Versammlungsgesetz verlange Volljährigkeit nur in Bezug auf die Ordner. „Ohne, dass sich konkret Kindeswohlgefährdungen abzeichnen, können beziehungsweise müssen Kinder bei einer Demonstration nicht außen vor gelassen werden, nur weil sie Kinder sind.“

*Namen der Redaktion bekannt

Von Steffi Robak