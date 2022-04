Leisnig/Mühlau

In der Ukraine verlieren derzeit wegen des Krieges immer mehr Menschen ihr Zuhause – und mit ihnen ihre Haustiere. Was wird mit ihnen?

Im Kriegs-Chaos verloren gegangen

„Manche lassen ihre Tiere laufen oder diese gehen im Chaos verloren. Außerdem ist Tierfutter nicht mehr zu bekommen. Tierheime müssen teilweise die Tiere frei lassen – weil das Personal nicht mehr da ist, sie zu versorgen. “ Das erzählt der Tierarzt Gennadiy Masyutkin. Auch den Tieren in der Ukraine müsse dringend geholfen werden.

Gennadiy Masyutkin, ein Ukrainer in Deutschland

Darin ist sich der 51-Jährige mit Rosi Pfumfel von der Tiernothilfe in Leisnig einig. Der gebürtige Ukrainer lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, betreibt in Mühlau bei Penig seine Tierarztpraxis. Über eine Tierfreundin aus Hartha bekamen die beiden Kontakt.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt unterstützt das Leisniger Tierheim mit den Spenden ihrer Tierfreunde Masyutkins nächsten Hilfstransport – für Tiere in der Ukraine. In Kürze tritt der Tierarzt seine fünfte Ukraine-Fahrt seit Kriegsbeginn im Februar an.

Hilfe für Menschen mit Tieren

Unterstützt wird er vom Bauunternehmer Angelo Sommer aus Penig und einem seiner Mitarbeiter Marko Fuchs. Deshalb können dieses Mal drei Autos gepackt werden und in Richtung Osten fahren. Eins dieser Autos fährt der Tierarzt selbst, und zwar bis nach Lwiw (Lemberg), wo er geboren wurde. „Dort werden die Hilfsgüter abgeladen und weiter verteilt an jene Menschen, die vor Ort noch Tiere in ihrer Obhut haben.“

Kein Tier darf auf der Strecke bleiben

Rosi Pfumpfel unterstützt den Mühlauer Tierarzt gern und mit ihr die Freunde vom Leisniger Tierheim. Zuvor hatten Leisniger auch schon Initiativen in Döbeln und Roßwein unterstützt. Dass auch jemand an die Tiere denkt, die in diesem Krieg auf der Strecke bleiben, ist ihr sehr wichtig.

In Deutschland Quarantäne wegen Tollwut

Ihre Haustiere aus der Ukraine mit nach Deutschland zu bringen, ist für die Flüchtlinge nicht einfach. Da die Ukraine nicht tollwutfrei ist, muss das Tier in Deutschland in eine 21-tägige Quarantäne. „Doch hier sind die Tierheime ja auch voll“, schildert Rosi Pfumfel. In den Erstaufnahme-Einrichtungen in Deutschland dürfen zudem keine Tiere gehalten werden.

Hilfstransporte seit Beginn des Krieges 2014

Nun hat sich das Tierheim Leisnig der Initiative des Mühlauer Tierarztes angeschlossen. Für dessen nächste Fahrt wurden in Leisnig drei Paletten mit Tierfutter gepackt. Außerdem gehören für die Menschen haltbare Lebensmittel sowie Verbandsmaterial zum Transport. Nicht erst seit Februar bringt Masyutkin Hilfsgüter in die Ukraine, sondern bereits seit Kriegsbeginn 2014. Daher sei der Kontakt zu einem Netzwerk von Freiwilligen dort im Land bereits hergestellt.

Tiere retten, das machen andere

In der Kleinstadt Schowkwa nördlich von Lwiw werden die Autos entladen. Bei jeder Fahrt hat der Tierarzt sein Equipment dabei, um Tiere medizinisch zu versorgen. Viele, die herrenlos umher streifen, sind nicht nur hungrig sondern auch verwundet.

Diese versorgt er und übergibt sie dem Tierschutz, entweder in der Ukraine oder an der Grenze. Er bringt kein Tier mit nach Deutschland, es sei denn, es gehört zu einer Familie, die er als Flüchtlinge mitbringt. Bei den Rückfahrten hat er Menschen im Auto. „Die Tiere retten, das machen andere.“

Spendenkonto für Hilfstransporte der Tiernothilfe Leisnig: DE 58 8605 5462 0031 0205 09; Sparkasse Döbeln; Kennwort Ukraine

Von Steffi Robak