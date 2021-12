Leisniger vor Gericht wegen angeblich krummer  Wohnmobil-Deals

Döbeln/Leisnig

Mutmaßlich betrügerische Absichten beim Verkauf gebrauchter Wohnmobile beschäftigen weiter das Döbelner Amtsgericht. Zu verantworten hat sich ein Leisniger Ehepaar. Das Verfahren schleppt sich hin. Zuletzt warteten die Verteidiger mit zusätzlichen Beweisanträgen auf: Es sollen weitere Zeugen geladen werden, die die Angeklagten entlasten sollen.

Dazu gehört ein Mann, der dem Angeklagten eines der Wohnmobile zuvor verkaufte. Doch die Verteidigung gab die Ladungsadresse des Mannes unkorrekt an. Der soll angeblich aus den Niederlanden kommen. Doch die angegebene Ladungsadresse gibt es dort nicht, wohl aber in Belgien. Jetzt muss das Gericht den Mann also von dort laden. Ob das bis zum nächsten angesetzten Verhandlungstermin gelingt, ist fraglich, denn der sollte noch im Dezember sein.

Der Angeklagte und seine Frau sollen in den Jahren 2015, 2017 und 2018 am Verkauf von gebrauchten Wohnmobilen beteiligt gewesen sein, bei denen Tachostände manipuliert und die Zahl der vorherigen Halter falsch angegeben waren. Auch Angaben zum technischen Zustand der Fahrzeuge stimmten nicht. Letztlich seien die Autos ihr Geld nicht wert gewesen.

Insgesamt sind es drei Anklagen. Auch bei Zivilgerichten sind dazu Verfahren anhängig, was am Donnerstag Gegenstand der Verhandlung in Döbeln war. Geschädigte hatten sich schon zivilrechtlich dagegen gewehrt, ihrer Ansicht nach übers Ohr gehauen worden zu sein.

Unter anderem ist strittig, ob die Angaben in einer Internet-Anzeige zum technischen Zustand eines Fahrzeugs überhaupt als vertragliche Vereinbarung zu betrachten ist, nach dem Motto: Muss das denn stimmen, was die Werbung vorgaukelt und dann doch nicht hält? Ist das dann schon Betrug? Wie das Gericht in Döbeln die gesamte Lage betrachtet, zeigt sich in der Verhandlungsfortsetzung.

Von Steffi Robak