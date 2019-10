Leisnigs Äpfel – ein Fall für die große Durchsicht?

Leisnig

Läuft nicht mehr ganz rund, sieht nicht mehr schick aus... Die beweglichen Apfelskulpturen auf dem Leisniger Wasserspielplatz auf dem Markt sollten in die Runderneuerung. Das finden jedenfalls die Zehntklässler aus dem Jugendstadtrat und brachten das als Anfrage in der jüngsten Sitzung vor.

Ihr Vorschlag: Die Teile abmontieren, in Ruhe wieder aufpolieren, wieder hinbauen. Das könnte so einfach sein... ist es aber nicht.

Mit dem unter Leisnigern salopp „Apfelbrunnen“ genannten Objekt auf dem Markt haben die Einheimischen sich in den vergangenen Jahre gut angefreundet. Im Sommer ist der Wasserspielplatz auf dem Marktpflaster besonders ein willkommener Anziehungspunkt für ihre Kinder.

Beliebt zum Planschen und Klettern

Mit nackten Füßen durch die kleinen Wasserrinnsale zu tapsen, ist für die Kinder ebenso ein Abenteuer wie die immer wieder zu beobachtenden Versuche, eins der teils beweglichen apfelförmigen Objekte kletternd zu erklimmen.

Eltern können von einer der Sitzbänke auf dem Markt oder von einem der Tische vorm Eiskaffee zusehen und ein Auge auf ihren Nachwuchs haben. In den vergangenen Jahren waren einige der Teile jedoch zeitweise etwas schwergängig. Im November 2014 an die Öffentlichkeit übergeben, hatte die Skulpturen-Installation zu Beginn deswegen immer wieder für Diskussionen und Skepsis gesorgt.

Vor allem wegen des in hiesigen Breiten hohen Wasserhärtegrades im Trinkwasser, so wurde gemutmaßt, versagten die beglichen Teile hin und wieder ihren Dienst. Kalk setzte sich daran ab. Es musste technisch nachgebessert werden. Im Winter wird die Wasserversorgung zu den Äpfel, die vom Rathaus aus erfolgt, gezielt unterbrochen.

Der „Treibstoff“ für das Wasserspiel kommt aus dem normalen Trinkwassernetz und teils auch aus der Regenwasserzisterne. Beides fließt in einen Sammelbehälter zusammen. Der Wasserkreislauf für das Objekt auf dem Markt wird von dort gespeist. Der Wasserdruck hebt die Äpfel ganz leicht an und diese rotieren. Eigentlich ein einfaches Prinzip, das in anderen Städten sogar große Granitkugeln auf dem Wasser schweben lässt. Wäre in Leisnig nur nicht der Kalk.

Vorm Frühling einzeln begutachten

Die Wasserläufe, die in die Pflasterung eingelassen sind, werden im Winter mit dicken Kunststoffbahnen ausgelegt. Das hat vor allem den Sinn, dass Fußgänger darin nicht zum Stolpern kommen. Im Frühjahr wird alles wieder freigelegt, damit im Sommer wieder alles bereit ist für planschende Kinderfüße.

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) sagt im Jugendstadtrat: „Aus Sicht der Verwaltung ist der Brunnen intakt, bedarf demnach auch keiner Sanierung.“

Jedoch war bereits in den vergangenen Jahren beobachtet worden, dass sich an der metallenen Oberfläche mancher Objekte erhebliche Kalkablagerungen ansammeln.

Um der Anregung der Jugendlichen aus dem Schülerstadtrat der Friedrich-Ebert-Stiftung nachzukommen, soll in der kommenden Winterpause Apfel für Apfel begutachtet und aufbereitet werden, damit das Gesamt-Ensemble ab der nächsten Saison wieder eine gute Figur abgibt. Zum Blütenfest, so der Plan, solle dann alles wieder in Gang kommen, also inklusive des Wasserlaufs.

Von Steffi Robak