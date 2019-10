Der Investor Sven Weißflog kann sich altersgerechtes wohnen in seiner Leisniger Immobilie, dem ehemaligen Hotel Bastei, vorstellen. Doch bevor er dort Richtung aktiv wird, will er endlich mit der Stadt den Abriss der ehemaligen Stuhlfabrik, klären. Deshalb sollte schnell eine Lösung gefunden werden, bevor auch das Objekt an der Bergstraße verloren ist, meint Redakteurin Steffi Robak.