Leisnigs Bergnarren ziehen vors Seniorenzentrum 

Leisnig

Sie gehören zu den kleineren Gruppen von Faschingsfans in Leisnig. Trotzdem sind die Bergnarren zum Faschingsumzug immer mit präsent. Auch mit anderen Aktionen haben sie schon auf sich aufmerksam gemacht, zum Beispiel mit Obstsaft für Leisniger Kindereinrichtungen. Und nun waren die Senioren der Stadt dran.

Von den Leisniger Bergnarren gab es früher auch schon Saft für Kindereinrichtungen. Quelle: Sven Bartsch

Süßes und was zum Kuscheln

Eine kleine Abordnung der Bergnarren war jüngst zu Gast am Seniorenzentrum Sonnenblick in Leisnig. „Wir haben traditionell ein paar Süßigkeiten, Kuscheltiere und andere Leckereien übergeben“, berichtet Enrico Tappert-Freitag, der zu den Bergnarren gehört.

Sonst immer mit Truck im Umzug

Sonst werden diese Sachen jedes Jahr beim großen Leisniger Faschingsumzug von dem Bergnarren-Truck aus unter die Leute gebracht. Dieser Zug bewegt sich entlang der Jahnstraße hin zur Zimmerman-Sporthalle.

Freude an Faschingstradition erhalten

„Dabei haben wir immer schon an die Bewohner vom Seniorenzentrum gedacht und extra für sie etwas da gelassen. Auch dieses Jahr, trotz Ausfall des Umzuges, sollten sie nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Tappert-Freitag. „Wir erhoffen uns durch diese Kleinigkeit, dass ein wenig Freude ins Haus kommt und die langjährige Faschingstradition am Leben erhalten wird – auch gerade jetzt, wenn man hinaus in die Welt schaut.“

Eingefleischte Urgesteine

Ob mit Pinguin-Bar, Winke-Katze und sogar mit einem Flugzeug – die Bergnarren warten im Umzug stets mit einem eigenen, originell gestalteten Truck auf. Einige von ihnen sind eingefleischte Faschings-Urgesteine und als solche eng verbunden mit den Aktivitäten vom Carneval Club Leisnig.

Mit ihrer Pinguin-Eisbar haben die Bergnarren auch schon auf sich aufmerksam gemacht. Quelle: Sven Bartsch

Von Steffi Robak