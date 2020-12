Leisnigs CDU-Zugpferd Wolfgang Rölle: „Ich habe keinen geschont“

Leisnig

30 Jahren lang mischte Wolfgang Rölle in der Leisniger Stadtpolitik mit. Ab jetzt ist er Privatmann. Sein Mandat für den Leisniger Stadtrat hat der CDU-Mann zur jüngsten Sitzung abgegeben. Dass er drei Jahrzehnte lang die Geschehnisse in der Stadt mitbestimmen wird, ließ sich der 67-Jährige nicht träumen. „Aufm Dorf bleib´ ich mal nicht“, denkt sich der Leipziger, als er 1978 nach Leisnig kommt. Es kommt aber anders.

Rölle ist nicht nur Kommunalpolitiker und Faschingsspaßvogel, sondern wesentlich länger schon Katholik. Das bestimmt seinen Lebensweg entscheidend. Aufgewachsen mit sieben Geschwistern und streng katholisch erzogen, ist Letzteres der Grund, dass der gelernte Stahlbauschlosser sein Studium als Konstrukteur an der Roßweiner Ingenieurschule nicht antreten darf.

„Als sozialistischer Leitungskader wäre ich sowieso nicht tragbar gewesen, hieß es. Da sagte ich mir: Gehste eben arbeiten.“ Für eine Leipziger Industriemontage-Firma baut er Kaufhallen und Schwimmbäder. Nach Leisnig verschlägt es Rölle, weil seine Frau, eine Lehrerin, hier eine Stelle bekommt. „Wir fanden schnell Freunde. Hansjörg Oehmig holte mich zum Fasching.“

Schnell sind die Rölles Prinzenpaar. Mit dem Fasching toppt Rölle die drei Jahrzehnte Kommunalpolitik: Beim Fasching ist er schon zehn Jahre, als Heiner Stephan zu ihm sagt: „Jetzt sind wir in Leipzig demonstrieren gegangen, weil sich was ändern soll. Jetzt müssen wir das auch machen.“ Rölle bezeichnet Manfred Wehrmann als seinen Ziehvater bei der CDU. Mit Stephan und Wehrmann baut er Tobias Goth als Bürgermeister auf.

Was Rölle von Wehrmann unterscheidet, ist sein bisweilen überschießendes Temperament in Ratsdebatten. Da bleiben derbe Titulierungen nicht aus. „Ich habe keinen geschont“, gesteht Rölle. Ob ihn darauf jemals wer angesprochen hat? „Nein, nie!“, sagt er, „ich hab mich auch nie entschuldigt.“ Letztlich führte an Wolfgang Rölle kein Weg vorbei.

Heute sagt er: „Langsam bin ich bissl ausgebrannt.“ Zur Wahl sei er aus strategischen Gründen angetreten, obwohl er gleich gesagt habe, vielleicht nicht bis zum Ende der Legislatur dabei zu bleiben: „Klar hab ich Stimmen gezogen für die CDU.“ Nun steigt er tatsächlich aus. Es hätten sich ein paar Zipperlein gemeldet, die Wolfgang Rölle veranlassen, sich jetzt mehr auf Wesentliches zu konzentrieren, wie seine vierjährige Enkelin. „Die wohnt nebenan, so dass wir viel Zeit miteinander verbringen können.“ Für Rölle rückt Dirk Morgenstern laut Wahlergebnis in den Stadtrat nach.

