Leisnigs Helios-Ärztin rät: Schwanger und Hitzestress – was tun?

Der Sommer hält sich bisher mit Rekordtemperaturen etwas zurück - worüber sich werdende Mamas bestimmt freuen. Hitze kann mit Babybauch sehr anstrengend sein, ganz gleich, ob frisch schwanger oder kurz vor der Entbindung. Dr. Janine Hoffmann, Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios Klinik Leisnig weiß, wie sich werdende Mütter für hohe Temperaturen wappnen können.

Dicke Beine: Wasser eingelagert

Dicke Beine und geschwollene Füße – Wassereinlagerungen sind typische Begleiterscheinungen. „Sommer-Schwangere sind besonders belastet, wenn durch die Hitze Ödeme dazu kommen. Diese entstehen durch Veränderungen der Flüssigkeit-Rückführung in Blut und Lymphgefäßen. Es bleibt mehr Flüssigkeit im Gewebe, weniger Flüssigkeit in den Blutgefäßen“, weiß Dr. Hoffmann. Für Schwangere gilt in der Sommerhitze einmal mehr: Viel trinken. Zum einen beugt eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr Schwindelattacken und Kopfschmerzen vor.

Versorgung über Mutterkuchen schwierig

Zum anderen sorgt sie mit dafür, dass das Kind gut versorgt wird. Die Oberärztin erklärt: „Dies ist wichtig, denn je weniger Wasser dem Körper zur Verfügung steht, desto schlechter sind die Fließeigenschaften des Blutes. Das bedeutet, dass die nötige Flüssigkeitszufuhr für das Kind über den Mutterkuchen schwieriger wird.“ Wenig geeignet sind Eistees, Fruchtsäfte und Softdrinks: Der darin enthaltene Zucker fördert Schwangerschafts-Diabetes und macht dick.

Regelmäßig kalt abduschen

Leichte Bewegung kurbelt den Kreislauf und regt die Venenpumpe in den Beinen an, sodass das Blut wieder leichter zum Herzen zurück transportiert wird. Hier bewährt sich regelmäßiges kaltes Abduschen der Beine am Morgen – nicht nur an heißen Tagen. Zudem beugt Bewegung einem neuen Flüssigkeitsstau vor. Schwimmen birgt Positiveffekte: Das Wasser sorgt für angenehme Kühlung und das schwerelose Gefühl ist für müde Beine eine Wohltat.

Aktiv zur kühleren Tageszeit

Ein Spaziergang in der Morgenfrische oder am Abend, wenn es nicht mehr so heiß ist, tut Mutter und Kind gut. Haben Hebamme oder Arzt körperliche Schonung empfohlen, fördert das Hochlagern der Beine den Blutrückfluss zum Herzen. „Kalte Beingüsse sowie gymnastische Bewegung der Beine mit abwechselnder An- und Entspannung und leichtes Fußkreisen sind effektiv.“

Langsam machen

Durch die zusätzliche Kreislaufbelastung der Wärme und schnelle Bewegungen kann nicht nur schwangeren Frauen schnell schwarz vor Augen werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen gilt: Langsam machen. Deshalb für Besorgungen und Termine mehr als ausreichend Zeit einplanen, sodass kein Stress aufkommt und Pausen möglich sind. Weiterer Vorteil einer entspannten Tagesplanung: „Werdende Mütter kommen nicht von Schweiß durchnässt an. Denn in der Schwangerschaft sorgen oft bereits kleine Anstrengungen für Schweißausbrüche.“

Sonne nur leicht dosieren

Wie alle anderen Menschen sollten Schwangere auf ausreichend Sonnenschutz achten, denn in der Schwangerschaft verbrennt schneller. „Zudem sind manche Schwangere aufgrund der hormonellen Veränderung etwas dunkler pigmentiert – insbesondere auf Stirn, Wangenknochen, Brust und der Linie zwischen Bauchnabel und Schambein. Diese Regionen können bei ungeschützter Sonneneinwirkung noch dunkler werden“, sagt die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Ist das Baby erst einmal da, haben sommergeborene Babys einen Vorteil durch das große Angebot an Licht: Das lebenswichtige Vitamin D wird besser bereitgestellt als bei Lichtmangel im Winter und die Neugeborenen-Gelbsucht tritt seltener auf.

Snacks stabilisieren Kreislauf

Mineralstoff- und wasserreiche Snacks helfen, kleine Mängel auszugleichen, die beim Schwitzen aufgrund hohe

r Temperaturen schnell entstehen. Gleichzeitig sind Obst und Gemüse leicht verdaulich und belasten dadurch den Kreislauf weniger. „Schwangere Frauen dürfen aber nicht vergessen, dass sie trotz Sommerhitze einen höheren Kalorienbedarf haben. Ein zu niedriger Blutzuckerspiegel macht nicht nur schlapp und müde, er kann besonders bei Wärme auch Kreislaufprobleme begünstigen“, so die Ärztin.

Werdende Mütter sollten demnach immer mit Snacks wie Nüsse oder Trockenfrüchte für eine schnelle Kohlenhydratzufuhr ausgestattet sein und ein Getränk bei sich führen. Wenn der Kreislauf abfällt, hilft oft auch bereits ein Schluck Wasser.

Von Helios/daz