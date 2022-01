Leisnigs Johanniter verlegen Corona-Patienten

Leisnig

Corona-Taxi fahren – das war im Jahr 2021 eine völlig andere Aufgabe als in allen Jahren davor für die Leisniger Katastrophenschutzhelfer der Johanniter Unfallhilfe. Im Landkreis Mittelsachsen haben die regulär zur Verfügung stehenden Krankentransportwagen zeitweise nicht ausgereicht für Einweisungen beziehungsweise Verlegungen von Patienten mit einer Corona-Infektion.

Einfluss aufs Privatleben

„Da werden wir gezielt angefordert“, sagt Martin Wagner, Leiter des Leisniger Katastrophenschutzzuges der Johanniter Unfallhilfe. Im vergangenen Jahr war das 36mal der Fall. Auch er selber fuhr schon für derartige Verlegungen. Das tut der Harthaer ehrenamtlich, neben seiner Arbeit als Krankenpfleger im Döbelner Krankenhaus. „So greift die gegenwärtige Corona-Lage in das Privatleben der ehrenamtlichen Helfer ein“, macht der 33-Jährige deutlich.

Hilfsorganisationen springen ein

Von den 45 Leisniger Johannitern fahren 15 diese Krankentransporte mit, als Fahrer, als Rettungssanitäter oder auch als Rettungshelfer. Über einen Online-Kalender meldet Wagner, wer wann arbeiten kann – ehrenamtlich, wenn es die eigene Arbeit zulässt. Das Landratsamt koordiniert die Einsätze der Hilfsorganisationen. Und wie fühlt er sich, wenn er so einen Corona-Transport fährt?

Wie lange reicht der Sauerstoff?

„Ich fahre schon ein paar Jahre Krankenwagen. Trotzdem ist vor jeder Fahrt Aufregung dabei. Und mit Corona-Patienten... wenn eine längere Fahrt zu absolvieren ist, überlegt man schon, wie weit so eine Sauerstoffflasche für die Beatmung reicht. Das ist je nach nötiger Dosierung sehr unterschiedlich.“

Von Stockcar-Rennen bis Spendenlauf

Im vergangenen Jahr leisteten die Leisniger Johanniter insgesamt 7500 Dienststunden. 2400 davon waren Einsätze. Die Ausbildung gehört ebenfalls dazu. Im Sanitätsdienst sind Johanniter zu erleben bei verschiedensten Veranstaltungen in der Umgebung. Sie decken regelmäßig das Stockcar-Rennen in Hartha ab, sind beim Eichberglauf in Waldheim präsent oder auch beim Spendenlauf für das Hospiz Lebenszeit auf dem Sportplatz in Leisnig.

Nach großen Unfällen auf der Autobahn

Zu größeren Einsätzen in der Umgebung zählten der bei einem Wohnhaus- beziehungsweise Garagen-Brand in Börtewitz, in einem Wohnblock in Döbeln Nord oder in der Weihnachtswelt in Strocken. Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 14 Verletzten waren die Leisniger Johanniter im Einsatz, um verletzte Personen in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen.

Illegal Eingereiste nach Polizeieinsatz versorgt

Als die Polizei am Autobahnparkplatz Mühlberg einen Transporter mit illegal Einreisenden aus dem Verkehr zog, versorgten die Leisniger Johanniter die Menschen mit Getränken. Einer der letzten Einsätze im vergangenen Jahr erfolgte in Leisnig. Nach einem tödlichen Zugunglück nahe der Fischendorfer Brücke konnte der Zug die Fahrt nicht fortsetzen. Die Johanniter brachten die Fahrgäste nach Leipzig.

Prägender Einsatz im Rheinland

Während des Hochwassers im vergangenen Sommer waren Helfer des Leisniger Zuges als Fluthelfer in Sinzig im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Sie sorgten dort gemeinsam mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes für die Verpflegung der Bewohner, die ihr Haus sowie Hab und Gut verloren hatten. „Das war für unsere Helfer sehr prägend“, sagt Wagner.

Üben an der Technik unerlässlich

Um für derartige Einsätze gewappnet zu sein, sei es für die Helfer äußerst wichtig, an der in Leisnig stehenden Technik auch üben zu können. „Wir haben am Standort Leisnig zehn Fahrzeuge. Die müssen alle haptisch beübt werden“, sagt Martin Wagner.

Haptisch beüben, das bedeutet: Die Technik, mit welcher die Fahrzeuge bestückt sind, muss im wahren Wortsinn begriffen werden. Die Helfer müssen die Technik anfassen können, um für die Handgriffe eine gewisse Routine zu entwickeln und diese dann auch beizubehalten, wenn im Ernstfall alles sitzen muss.

Selten online, meist vor Ort

„Vor allem die Laienhelfer müssen regelmäßig üben“, so Wagner, „denn in ihrem sonstigen Leben sind sie häufig mit ganz anderen Aufgaben beschäftigt.“ Von den insgesamt 15 Diensten im vergangenen Jahr wurden deshalb nur zwei online abgehalten. Zu allen andern trafen sich die Helfer an ihrem Leisniger Standort.

Ab 16 Jahren ein Johanniter werden

45 Mitglieder zählt der Leisniger Katastrophenschutzzug derzeit. „Die Tendenz ist leicht steigend. Im Jahr 2021 gab es fünf Neuzugänge, was mich sehr freut. Wir müssen im Auge behalten, dass gerade junge Leute zu ihrer Berufsausbildung oder zum Studium die Region verlassen. Ab einem Alter von 16 Jahren kann man bei den Johannitern einsteigen, in den Einsatz geht es erst mit 18.“ Im Grunde liege die optimale Mitgliederzahl des Zuges bei 64. Denn bestenfalls müsse jedes Fahrzeug mit einer doppelten Mannschaft besetzt werden können.

Von Steffi Robak