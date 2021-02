Leisnig

Das seltene Wetterphänomen sorgte kürzlich noch für gelblichen bis ockerfarbenen Schnee. Bei frühlingshaften Temperaturen mit strahlendem Sonnenschein über den Tag hinweg ist er ebenfalls optisch sehr präsent: Sahara-Sand in der Atmosphäre. In Leisnig sorgte er in den gestrigen Morgenstunden dafür, dass sich die Kirchturmspitze von St. Matthäi in ein fast mystisches Licht hüllte. Fotografiert wurde etwa vom Donnerberg aus.

Quelle: Sven Brtsch

Von Bartsch/sro