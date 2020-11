Leisnigs Lindenplatz frei – Achtung, neue Parkverbotszone

Leisnig

Der Termin der Bauabnahme mit den beteiligten Unternehmen war gleichzeitig die Freigabe für den Lindenplatz in Leisnig: Nach einjähriger Bauzeit ist der Platz mitten in der Stadt wieder hergestellt, unter anderem mit neuem Abwasserkanal und einer Regenwasserzisterne.

In der Zisterne wird Oberflächenwasser der Straße im nördlichen Teil des Platzes gesammelt. Ab einem gewissen Füllstand fließt das Wasser in den Mischwasserkanal ab. Oberirdisch hat sich an dem Platz eine Menge getan, was sein äußeres Erscheinungsbild, aber auch die Funktionalität veränderte. Letzteres gilt unter anderem für die Verkehrsführung.

Wichtig, weil viel leiser als zuvor: Die Container fürs Altglas befinden sich jetzt unter der Erde. Quelle: Dietrich Simon

Gebaut wurde für rund 1,2 Millionen Euro, inklusive der Planung und für alle Arbeiten des vergangenen Jahres. Neben dem Unternehmen Strabau Projekt Leipzig für die Planung, Hochbau-Tiefbau-Straßenbau Schneider Geringswalde für die Zisterne, waren LFT Ostrau für den Kanalbau sowie die Firma Straßenbau Andrä beteiligt. In den vergangenen Wochen vollendete die Firma Rockstroh den Platz, indem die jungen Linden neu gesetzt wurden.

Auch Vertreter des Wasserverbandes beziehungsweise der Veolia waren zur Bauabnahme vor Ort. Eine offizielle Freigabefeier mit durchgeschnittenem Band gab es nicht. Trotzdem hatten sich einige Anlieger, die auch die Arbeiten an dem Platz verfolgten, am Vormittag mit eingefunden. Beispielsweise hatte Heiner Stephan, Bürgermeister a.D., ein waches Auge auf die Arbeiten. Was ab jetzt zu beachten ist:

Vom Lindenplatz aus ist die Karl-Wagler- Straße bis zur Einmündung Würkert-Straße jetzt eine Einbahnstraße. Aus Richtung Rosa-Luxemburg-Straße führt ebenfalls eine Einbahnstraße bis zur Einmündung Würkert-Straße. Am Lindenplatz darf nur noch auf den dafür gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Die Parkverbotszone reicht bis in die Chemnitzer Straße hinein. Bauamtsleiter Thomas Schröder: „Da spart einen unschönen Schilderwald.“

Von Steffi Robak